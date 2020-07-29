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Jabra與LINE Music品牌合作 提供免費體驗串流音樂服務

聯合新聞網 / 楊又肇

Jabra與助聽器生產商GN Hearing合作打造，並且在今年6月推出可依照個人聆聽需求客製化最佳聽感的My Sound功能後，Jabra今日 (7/29)更宣布將與LINE Music進行品牌合作，在7月30日至8月31日期間購買Jabra Elite系列耳機，即可額外獲得90天的LINE Music服務會員資格，而從即日起加入Jabra LINE官方帳號也能免費體驗LINE Music服務。

與Anker Soundcore Liberty 2 Pro搭載的HearID聽紋識別功能相同，在新版Jabra Sound+ App內提供的MySound功能，同樣以仿照聽力測驗方式，讓耳機可依照個人聽力進行自動調整，藉此讓Jabra Elite系列耳機，包含Elite 45h、Elite 75t、Elite Active 75t都能使用此項功能。

透過約2分鐘左右的聽力測驗，將可確認使用者聽力狀況，藉次讓耳機聲音輸出表現能更符合使用者聆聽感受。

另外，Jabra Sound+ App也加入MyControls新功能，讓使用者能依照使用習慣設定耳機按鍵功能，另外也能透過均衡器調整聲音輸出曲線，並且可記錄三組設定情境，或是透過預設專注語音通話的說話模式 (Speech)、提昇高頻與低頻表現的活力模式 (Energize)，以及加強低頻表現的低音模式 (Bass Boost)，未硬不同使用情境。

今日公布消息中，Jabra同時也宣布與LINE Music進行品牌合作，消費者在7月30日至8月31日期間購買Jabra Elite系列耳機，即可額外獲得90天的LINE Music服務會員資格，而從即日起加入Jabra LINE官方帳號也能免費體驗LINE Music服務。

此外，Jabra也宣布支援IP57防水防塵設計的藍牙運動耳機Elite Active 75t，將加入包含馬卡龍綠、煙燻玫瑰與海軍藍三款配色，其中海軍藍配色款式也會提供支援無線充電功能版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 品牌 串流影音

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