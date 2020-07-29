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萬能科大電競隊 榮獲LSC「英雄聯盟」總決賽冠軍

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
萬能雄獅隊今年獲得大專院校組冠軍，並獎金15萬元。圖／TESL台灣電子競技聯盟提供
萬能雄獅隊今年獲得大專院校組冠軍，並獎金15萬元。圖／TESL台灣電子競技聯盟提供

台灣人壽 LSC「英雄聯盟」第三屆總決賽26日舉行，大專院校組由萬能科大電競校隊萬能雄獅隊以3比0成績擊敗遠大鷹隊，拿下隊史首座LSC冠軍，獲得15萬元獎金。萬能雄獅隊教練ZOD表示，面對剛擊敗頭號種子的遠大鷹隊確實有些擔心，但靠著平常團練的經驗與選手心態的調整，及在賽前收集的資料，才能順利取得勝利。

此次參賽選手由資管系與資工系學生組成，資管系鍾謦安打中路、潘暘承打下路、張承祺打輔助；資工系王理斌打上路、黃勝凱打下路、蘇宇辰打野；其中鍾謦安以麗珊卓、賽勒斯打出精彩表現獲頒總決賽MVP。萬能雄獅隊在第一局大發獅威打敗對手後，氣勢如虹一連拿下三局勝利，最後以3比0擊潰對手。

萬能科大表示，傳統電競培育方式，大都是訓練電競選手，萬能科大電競產業學程結合資工系與資管系專業的師資，不僅培養學生成為電競專才，遊戲設計、電腦網路、硬體改裝與電腦周邊等能力都是強項，更著重結合網路新媒體，培養直播電競遊戲的主播。

萬能科大資訊工程系利用現有軟體、硬體設備與電腦周邊的優勢，成立遊戲設計與競技組，透過相關產業合作培育電競產業人才。輔導學生在大學期間考取EIC電競證照 (Esports International Certification)、數位內容遊戲企劃專業人員證照(經濟部)、數位內容遊戲美術專業人員(ITE) 等證照，以強化學生畢業後職場的就業力。

萬能科大校長莊暢表示，萬能科大設立專業競賽場館，培訓專業選手、教練、實況主、導播、活動企劃，遊戲設計、電腦硬體設備與電腦周邊人才，如今三年有成，非常恭喜萬能雄獅隊拿下台灣人壽LSC第三屆冠軍。他也認為，電競運動是非常正面的體育賽事，希望高中職學生的家長與老師多正面肯定，學生只要肯努力行行出狀元。

萬能科大 電競 雄獅

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