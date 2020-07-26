樂高推出 可自動演奏曲目的創意演奏鋼琴積木組
除了近期與任天堂合作推出超級馬利歐系列樂高積木組，樂高今天 (7/24)更宣布推出全新IDEAS系列積木組，同樣源自玩家創意想法的Ideas Grand Piano演奏鋼琴 (21323)，不僅以精縮方式完整重現古典鋼琴外型與座椅，甚至還搭載真實琴鍵與琴槌結構，搭配馬達帶動之下更可發出琴聲。
Ideas Grand Piano演奏鋼琴積木組總計以3662組樂高積木組成，並且能透過樂高Power Up app與手機連接，藉此彈奏app內的4首曲目，同時也能隨著手機內的音樂播放演奏，而琴鍵也能自動演奏，讓這款迷你鋼琴自動演奏。
除了鋼琴，這組積木組也進一步重現可調整高度的鋼琴椅，以及控制音調的腳踏板，就算是放在家中當做擺飾也相當搶眼。
這組樂高積木組是由樂高粉絲Danny Chen設計，並且由樂高設計師Woon Tze Chee完成設計，並且成為正式市售商品。
Ideas Grand Piano演奏鋼琴預計會在8月1日正式上市，建議售價則是350元，而新台幣則預計以新台幣1萬300元價格銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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