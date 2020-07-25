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微軟旗下諸多遊戲將登上Xbox Series X 《神鬼寓言》確定投入新作開發

聯合新聞網 / 楊又肇

在夏日遊戲年華期間舉辦的Xbox Games Showcase活動中，微軟分別展示旗下《最後一戰：無限 (Halo Infinite)》、《極限競速》新作，以及《腐朽之都3 (State of Decay 3)》，甚至也確定推出《神鬼寓言 (Fable)》系列新作。

相較先前Sony公布一系列即將登上PlayStation 5的遊戲新作，微軟此次也宣布推出多款旗下遊戲工作室打造作品，而其中自然也包含旗下招牌作品系列新作，例如預告許久的《最後一戰：無限》便在此次展示長達8分鐘的實機遊玩影片詮釋新加入的戰役模式，同時也預告會有全新遊玩機制與更大規模戰役，同時也會藉由Xbox Series X運算效能呈現精緻遊戲場景與視覺效果。

而《極限競速》新作則確定會以4K 60fps顯示規格製作，並且採用ForzaTech遊戲引擎，配合Xbox Series X運算效能實現真實光線追跡效果，而此款遊戲除了登上Xbox Series X與PC平台，同時也會加入微軟遊戲訂閱服務Xbox Game Pass。

另外，微軟也確定投入《神鬼寓言》系列新作開發，並且由Playground Games負責打造，旗下遊戲工作室黑曜石娛樂也確認推出全新第一人稱角色扮演遊戲《宣誓 (Avowed)》，並且針對《天外世界 (The Outer Worlds)》推出首部下載內容《果根險境 (Peril on Gorgon)》，至於由Undead Labs也將推出《腐朽之都》系列新作《腐朽之都3 (State of Decay 3)》。

微軟此次也與更多第三方遊戲業者合作遊戲，其中更強化與日本遊戲業者合作，將與SEGA合作推出《夢幻之星Online 2：新世紀 (Phantasy Star Online 2: New Genesis)》，預計2021年展開營運，由SQUARE ENIX打造新作《巴蘭的異想奇境 (Balan Wonderworld)》則會在2021年春季推出，預計登上Xbox Series X與Xbox One，同時也會進駐PlayStation 5、PlayStation 4，以及Nintendo Switch與Steam平台。

Bungie則是宣布旗下大型線上射擊遊戲《天命2 (Destiny 2)》將釋出最新資料片《光能之上 (Beyond Light)》預計在11月11日推出，並且確定讓《天命2》可在Xbox Series X平台加入支援4K 60fps畫面輸出表現。

《Halo Infinite》：

《State of Decay 3》：

《Forza Motorsport》：

《Everwild》：

《Tell Me Why》：

《Ori and the Will of the Wisps》：

《The Outer Worlds: Peril on Gorgon》：

《Grounded》：

《Fable》：

《CrossfireX》：

《Phantasy Star Online 2: New Genesis》：

《The Medium》：

《The Gunk》：

《Tetris Effect》：

《Warhammer 40,000: Darktide》：

《S.T.A.L.K.E.R. 2》：

《Destiny 2》：

《Psychonauts 2》：

《As Dusk Falls》：

《Avowed》：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 Xbox 微軟

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