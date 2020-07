微軟旗下諸多遊戲將登上Xbox Series X 《神鬼寓言》確定投入新作開發

在夏日遊戲年華期間舉辦的Xbox Games Showcase活動中,微軟分別展示旗下《最後一戰:無限 (Halo Infinite)》、《極限競速》新作,以及《腐朽之都3 (State of Decay 3)》,甚至也確定推出《神鬼寓言 (Fable)》系列新作。

相較先前Sony公布一系列即將登上PlayStation 5的遊戲新作,微軟此次也宣布推出多款旗下遊戲工作室打造作品,而其中自然也包含旗下招牌作品系列新作,例如預告許久的《最後一戰:無限》便在此次展示長達8分鐘的實機遊玩影片詮釋新加入的戰役模式,同時也預告會有全新遊玩機制與更大規模戰役,同時也會藉由Xbox Series X運算效能呈現精緻遊戲場景與視覺效果。

而《極限競速》新作則確定會以4K 60fps顯示規格製作,並且採用ForzaTech遊戲引擎,配合Xbox Series X運算效能實現真實光線追跡效果,而此款遊戲除了登上Xbox Series X與PC平台,同時也會加入微軟遊戲訂閱服務Xbox Game Pass。

另外,微軟也確定投入《神鬼寓言》系列新作開發,並且由Playground Games負責打造,旗下遊戲工作室黑曜石娛樂也確認推出全新第一人稱角色扮演遊戲《宣誓 (Avowed)》,並且針對《天外世界 (The Outer Worlds)》推出首部下載內容《果根險境 (Peril on Gorgon)》,至於由Undead Labs也將推出《腐朽之都》系列新作《腐朽之都3 (State of Decay 3)》。

微軟此次也與更多第三方遊戲業者合作遊戲,其中更強化與日本遊戲業者合作,將與SEGA合作推出《夢幻之星Online 2:新世紀 (Phantasy Star Online 2: New Genesis)》,預計2021年展開營運,由SQUARE ENIX打造新作《巴蘭的異想奇境 (Balan Wonderworld)》則會在2021年春季推出,預計登上Xbox Series X與Xbox One,同時也會進駐PlayStation 5、PlayStation 4,以及Nintendo Switch與Steam平台。

Bungie則是宣布旗下大型線上射擊遊戲《天命2 (Destiny 2)》將釋出最新資料片《光能之上 (Beyond Light)》預計在11月11日推出,並且確定讓《天命2》可在Xbox Series X平台加入支援4K 60fps畫面輸出表現。

《Halo Infinite》:

《State of Decay 3》:

《Forza Motorsport》:

《Everwild》:

《Tell Me Why》:

《Ori and the Will of the Wisps》:

《The Outer Worlds: Peril on Gorgon》:

《Grounded》:

《Fable》:

《CrossfireX》:

《Phantasy Star Online 2: New Genesis》:

《The Medium》:

《The Gunk》:

《Tetris Effect》:

《Warhammer 40,000: Darktide》:

《S.T.A.L.K.E.R. 2》:

《Destiny 2》:

《Psychonauts 2》:

《As Dusk Falls》:

《Avowed》:

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》