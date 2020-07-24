友情破壞遊戲《煮過頭》 將在PlayStation 5、Xbox Series X推出4K重製合輯
過去吸引不少玩家
破壞友情 遊玩的《煮過頭 (Overcooked)》，由開發團隊Ghost Town Games及遊戲發行商Team17 Digital宣布，將在PlayStation 5與Xbox Series X推出以4K畫質重製版本，並且集合前後兩代所有關卡，外加所有追加下載內容，甚至追加全新關卡。
重製版本將以《煮過頭：吃到飽 (Overcooked: All You Can Eat)》為稱，加上前後兩代所有關卡，以及追加下載內容，加上此次新增的關卡，將使總關卡數量超過200個以上，同時登場廚師角色也將超過120名以上。
而遊戲畫質將隨著登上PlayStation 5與Xbox Series X，進一步提昇製4K畫質規格，並且支援跨平台連網對戰，另外也會加入協助模式與輔助模式，讓玩家可以在手忙腳亂過程中獲得減緩，例如透過延長關卡時間限制，或是調整遊戲細節讓遊玩變得更容易
，減少友情碎裂機率。
目前還無法確認《煮過頭：吃到飽》預計推出時間，但理論上應該會配合PlayStation 5與Xbox Series X實際上市時間，因此預期最快會是在今年底正式推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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