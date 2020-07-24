《紀念碑谷》系列創作團隊新作 《雅柏：野生動物冒險》享受夏日地中海生活

過去打造《紀念碑谷》系列，甚至在《紀念碑谷2》推出一年內創下超過1000萬美元累積營收記錄的ustwo團隊，在夏季遊戲嘉年華活動中宣布將推出下一款遊戲作品，並且將以《雅柏：野生動物冒險 (Alba: a Wildlife Adventure)》為稱。

《雅柏：野生動物冒險》遊戲主軸將由一名小女生準備進入大自然探索，但ustwo團隊並未透露更進一步細節，僅說明遊戲創作想法源自團隊成員熱愛大自然的感受，以及年幼時候在地中海感受夏日回憶。

因此在遊戲介紹中，便是描述雅柏前往探望在地中海小島上的祖父母時，同時希望能與朋友伊內斯度過寧靜夏天，並且享受探索野生動物的生活樂趣。

而遊戲預計在今年冬季進駐iOS、macOS、tvOS與PC平台，同時也會登上家用遊戲主機平台。沒意外的話，蘋果應該也會在今年秋季發表新機時，邀請ustwo團隊於發表過程介紹這款遊戲內容，但預計會在哪些家用主機平台推出，目前則還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》