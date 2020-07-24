微軟公布《模擬飛行2020》最低與建議硬體規格 至少AMD Ryzen 3處理器以上

先前確認預計在8月18日登上Windows PC平台的《模擬飛行2020 (Flight Simulator 2020)》，將會以10張DVD光碟片收錄主程式內容，同時也確定會在開設官方mod商店消息後，微軟更進一步公布最低硬體需求，以及推薦硬體配置。

依照微軟公布細節，如果要能順利執行《模擬飛行2020》，至少要搭載AMD Ryzen 3 1200或同等級處理器規格以上，並且採用Radeon RX 570或同等級顯示卡規格以上，記憶體則至少需要8GB容量，以及2GB以上的虛擬記憶體空間，儲存容量則至少要在150GB以上，網路速度則建議至少要達5Mbps以上。

而建議配置規格部分，則包含至少採用Ryzen 7 2700X，或是Intel Core i7-9800X規格以上處理器，顯示卡則需配置NVIDIA GeForce RTX 2080，或是AMD Radeon VII規格以上，另外則需要至少32GB記憶體容量與8GB虛擬記憶體，儲存容量一樣建議保留150GB空間，但建議換成SSD規格，網路傳輸速率則建議至少要達到50Mbps以上。

在此之前，微軟強調此次推出的《模擬飛行2020》將可對應更擬真畫面表現，除了目前收錄多達30種飛機型號與40座機場內容，遊戲中更收錄超過200萬座城市、15億座建築、2萬億顆樹，並且收錄山川、河流與道路等景觀，就連玩家在飛機座艙內也能感受真實的駕駛體驗，或是看見地上的動物群奔跑。

同時，遊戲中也提供真實天候模擬設計，藉此對應不同風速、風向，以及濕度等影響，另外也加入夜間飛行模式，甚至可在輕形噴射機或大型客機等機體差異中，感受不同空氣力學影響。

目前《模擬飛行2020》區分收錄20款飛機與30座機場的標準版，以及收錄25款飛機與35座機場的豪華版，而頂級豪華版則總計收錄30款飛機與40座機場，在歐洲地區更確定與發行商Aerosoft合作，針對網路下載速度相對有限，或是希望蒐藏實體物品的玩家，提供以10張DVD光碟收錄約90GB容量內容的實體版本，一樣區分標準版、豪華版與頂級豪華版，並且均以10張DVD光碟收錄內容。

此外，為了吸引更多人投入《模擬飛行2020》mod內容創作，微軟日前也宣布推出官方mod商店，讓創作者能遞交mod設計內容，並且自行訂價方式對外銷售。而雖然推出官方mod商店，但微軟並未限制透過其他管道銷售內容，甚至創作者希望以免費形式提供下載使用也沒問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》