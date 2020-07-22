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《真‧女神轉生III》以HD強化形式 登上Nintendo Switch與PlayStation 4平台

聯合新聞網 / 楊又肇

除了公布《真‧女神轉生V》將於2021年推出消息，ATLUS更在「Nintendo Direct Mini: Partner Showcase 2020.7」直播內容中宣布，過去曾在PlayStation 2平台推出的《真‧女神轉生III》，將以HD強化版形式登上Nintendo Switch與PlayStation 4平台。

而預計以HD強化版形式推出的《真‧女神轉生III Nocturne HD Remaster (真・女神転生III NOCTURNE HD REMASTER)》，預計會在今年10月29日進駐Nintendo Switch與PlayStation 4平台，並且將同步推出繁體中文化版本。

以2003年於PlayStation 2平台推出的《真‧女神轉生III》為基礎，並且以HD畫質強化表現，重現當年以第三人稱視角呈現的全3D場景。而此次推出HD強化版，自然也是希望吸引更多玩家加入遊玩《真‧女神轉生》系列遊戲。

《真‧女神轉生III》時間設定在21世紀，玩家扮演在東京都就讀高中的主角，在應邀與同學探望住院的班主任時，於乘坐地鐵過程時的小睡中獲知班主任所發出啟示，得知世界將在片刻後迎接準備重生所帶來毀滅，並且敘述主角在名為「受胎」的毀滅浩劫倖存，在被強行植入「禍魂」後獲得惡魔肉體，以「人修羅」之名在化為魔界的東京重新孕育世界。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京 直播 京都 Switch PlayStation

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