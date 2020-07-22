《真‧女神轉生V》確認將在2021年於全球同步上市

在任天堂於晚間進行的「Nintendo Direct Mini: Partner Showcase 2020.7」直播內容中，ATLUS宣布《真‧女神轉生V (真・女神転生Ⅴ)》將在2021年於全球市場同步上市，並且預計在Nintendo Switch平台推出。

ATLUS早在2017年1月宣布將於Nintendo Switch平台推出《真‧女神轉生》系列新作《真‧女神轉生V》的消息，此次不僅在「Nintendo Direct Mini: Partner Showcase 2020.7」直播內容釋出最新宣傳影片，同時也預告遊戲將會在2021年正式上市，並且將在全球市場銷售。

而遊戲本身則是以EPIC Games旗下Unreal Engine 4遊戲引擎打造，舞台則設定在現代時空背景下的東京，並且描述通往異界的通道被開啟，導致東京被湧現的惡魔化為一片廢墟，而玩家必需在這樣的情況下追求新的神話。

此次公布宣傳影片更公布遊戲主角樣貌，同時也展示投入開發超過3年時間的遊戲設計內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》