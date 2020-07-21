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PlayStation 4被PS5取代將退離市場？Sony這樣回應
除了由具備知名電玩記者、作家及主持人身分的Geoff Keighley實際把玩PlayStation 5新款控制手把DualSense，在與PlayStation全球市場行銷負責人Eric Lempel訪談時，更透露PlayStation 4暫時還不會太快退離市場。
依照Eric Lempel表示，即便PlayStation 4已經即將由PlayStation 5替換，但在Sony的遊戲市場布局依然佔據重要地位。
與微軟採取市場策略不同，Sony許多即將推出新作僅在PlayStation 5平台獨佔發行，不像微軟盡量讓玩家可在Xbox One，或是即將推出的Xbox Series X都能遊玩同一款遊戲，可能差別在於遊戲畫面細節表現不同。
即便PlayStation 5正式進入市場銷售，Sony認為PlayStation 4依然還有持續銷售空間，甚至可以配合價格調整持續吸引更多玩家支持，同時就算部分遊戲僅在PlayStation 5平台獨佔發行，但仍有不少第三方業者打造遊戲內容同時對應PlayStation 4與PlayStation 5，甚至可透過軟體更新方式使購買PlayStation 4版本的玩家，日後依然可透過軟體更新方式在PlayStation 5遊玩。
不過，假如Sony依然計畫在市場維持銷售PlayStation 4，意味此款主機依然有一定銷售機會，並且配合接下來即將推出的PlayStation 5系列機種吸引更多玩家。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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