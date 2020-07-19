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微軟停產 Xbox One X 和數位版 Xbox One S

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟證實，將使Xbox One X與未搭載光碟機設計的數位版Xbox One S進入停產階段，主因在於接下來準備推出Xbox Series X，因此必須讓部分現有主機停止銷售。

不過，為了持續吸引不同玩家族群，微軟依然會持續在市場銷售Xbox One S，並且作為未來吸引入門玩家機種。

而確定進入停產階段的Xbox One X與數位版Xbox One S，接下來依然會在市場維持銷售，但將持續銷售至清空庫存為止，將不會再依照市場需求再次生產，畢竟接下來將會開始以Xbox Series X作為市場主打機中。

微軟暫時未透露是否計畫推出另一款可能以Xbox Series S為稱的入門款機種，但是隨著時間推進，自然也能想像現有Xbox One S也會自然被汰換。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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