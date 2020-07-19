Xbox Series X不再支援Kinect 微軟串流遊戲服務預計9月正式上線
在對外公布內容中，微軟確認在Xbox Series X將不會提供支援Kinect體感攝影機設備，另外也確認微軟旗下串流遊戲服務Project xCloud將會整合在Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務項目內。
而在接受訪談時，Xbox部門負責人Phil Spencer證實，過去推出的Kinect體感攝影機將無法在Xbox Series X上運作。不過，Phil Spencer在相關說明中強調所有無需使用Kinect體感攝影機的Xbox One遊戲都能順利在Xbox Series X平台上運作。
微軟先前已經宣布停產旗下Kinect體感攝影機，同時原本在Xbox提供的Kinect語音控制功能，目前也已經由亞馬遜Alexa或Google Assistant數位助理服務取代，顯示Kinect體感攝影機的應用將徹底在Xbox平台消失。
會有這樣的決定，自然也是在於過去曾經成為熱門的體感遊戲，後來無法繼續吸引更多玩家遊玩，同時也因為當時體感識別技術仍有不精準的情況，加上後來虛擬視覺技術加速發展，使得體感技術應用逐漸與虛擬實境、擴增實境等應用整合，包含微軟、Sony後續均不再將資源聚焦在體感遊玩，即便任天堂依然在Nintendo Switch保留體感遊玩模式，但早已不是目前主要賣點。
同時，Phil Spencer也確認先前已Project xCloud為稱的微軟串流遊戲服務，未來將會與Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務整合，成為其中一項付費使用內容，讓玩家可以透過網路串流方式隨時遊玩Xbox平台遊戲作品。
此項服務預計會在今年9月正式推出，但微軟目前仍未確定其正式服務名稱。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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