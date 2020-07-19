PS5新款控制手把DualSense動手玩 比DualShock 4更重、聲音觸覺應用為賣點

Sony在今年4月初揭曉對應PlayStation 5使用的全新控制手把「DualSense」，稍早在「夏季遊戲嘉年華 (Summer Game Fest)」中由具備知名電玩記者、作家及主持人身分的Geoff Keighley進行實機動手玩直播，並且實際展示此次控制手把內針對聲音互動應用設計。

不過，直播內容中包含與PlayStation全球市場行銷負責人Eric Lempel訪談部分，其實並未透露更多有關DualSense控制手把資訊，除了提及新款控制手把重量將比DualShock 4更重，同時聲音輸出表現也比DualShock 4更響亮，包含控制手把充電時間是否更快、價格，或是未來是否會推出更多配色款式等資訊都未有更新。

而整體重量會比DualShock 4更明顯，預期也是因為增加更多操作反饋力道設計，同時也提昇聲音觸覺應用設計，因此難免會讓新款控制手把重量增加，另外也讓控制手把體型加大一些。

DualSense整體設計採用黑、白色作為搭配，並且在中央觸控板縫隙邊緣加入藍色背光，讓控制手把增加不少科技感，而按鍵配置則與PlayStation 4時期的DualShock 4相近，握感則額外增加對應人體工學使用設計，透過增加弧度適應手掌持握需求，並且將原本「分享 (Share)」按鍵更改為「創建 (Create)」，同時按鍵圖示配色也改為單一灰色調。

不僅將原本位於DualShock 4控制手把後方的藍色背光設計移至前方，並且配置在中央的觸控板邊緣，更進一步增加觸控板操作面積，同時也加入名為「Tempest 3D AudioTech」、以聲音為導向的觸控模式，預期可讓使用者在遊玩過程配合不同觸控、壓按模式產生不同聲音互動效果，甚至可能搭配震動回饋等方式讓觸控操作更加「真實」，而這部份顯然也是Sony在聲音、影像結合應用強項。

另外，背後的左右扳機按鍵也將如Sony先前預告加入可調節壓按反饋力道的設計 (Adaptive Triggers)，或許能在遊戲中反應不同操作效果，例如在遊戲中操作拉弓時所產生張弦反饋力道，或是在開車操作煞車時產生抗力效果。

至於控制手把整體續航表現將會大幅提昇，同時也因應市場趨勢將背面的充電連接埠改為USB-C。

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