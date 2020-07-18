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在電腦上開飛機！《微軟飛行模擬器》實體版來了 以10張光碟重磅呈現

聯合新聞網 / INSIDE
《微軟飛行模擬器》（Microsoft Flight Simulator） 圖擷自youtube
《微軟飛行模擬器》（Microsoft Flight Simulator） 圖擷自youtube

微軟在 2019 年 E3 電子娛樂展上重新推出這款遊戲，最近將正式發售啦！

疫情期間無法搭飛機出遊嗎？或從小就有機師夢嗎？知名的《微軟飛行模擬器》（Microsoft Flight Simulator）或許可以滿足你的飛行夢。近期它將正式發售實體版本，並以 10 張光碟重磅呈現！

根據 Eurogamer 報導，除了推出數位版，該款遊戲的發行商 Aerosoft 也將在歐洲市場發行擁有 10 張 DVD 光碟的實體版本。光碟裡除了包含遊戲軟體的主程式，也有許多虛擬地景、機型等高達 90 GB 的數據資料。雖然也可以線上下載，但玩家如果直接買實體版本會更方便。

實體版又分成標準版（standard edition）和高階版（premium edition），前者價格約 69.99 歐元，後者為 129.99 歐元，兩者都附帶 10 張光碟。

《微軟飛行模擬器》（Microsoft Flight Simulator）最初是在 1970 年代推出，一開始名字叫做 Flight Simulator；直到 1982 年時，將支援彩色顯卡的 IBM PC 版本授權給微軟後，這個版本才被稱為 Microsoft Flight Simulator。

從 2000 年起，微軟發行擁有更多款機型、地景和模擬天氣的版本，甚至還可以下載真實世界裡的天氣資料。而因為深受歡迎，網路上也提供許多外掛程式，可以看到更多不同城市的地景。

不過，這個開發團隊後續被解散，當時外界推測，微軟未來如果重新推出該版本，可能會改以網路或微軟旗下 Xbox 平台模式來發布。直到 2019 年 E3 電子娛樂展上，微軟重新推出新一代《微軟飛行模擬器》，並宣布將於 2020 年 8 月 18 日同步於 Xbox 和 PC 平台正式推出。

《本文作者 Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 機師 微軟 Xbox

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