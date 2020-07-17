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微軟公布Xbox Series X遊戲光碟片盒裝設計 將與Xbox One共用

聯合新聞網 / 楊又肇

除了Sony公布PlayStation 5遊戲光碟片盒裝外觀設計微軟也公布新款Xbox盒裝設計。

相比Sony在新款遊戲光碟片盒裝明確標示僅對應PlayStation 5使用，微軟在旗下新款遊戲光碟片盒裝設計，顯然將同時對應即將推出的Xbox Series X，以及既有Xbox One系列機種。

不過，在部分遊戲會額外加上「針對Xbox Series X最佳化 (Optimized for Xbox Series X)」的標示，讓玩家更容易了解哪些遊戲在Xbox Series X會有額外畫面顯示表現。而支援Xbox Smart Delivery功能的遊戲，在盒裝上也會特別標示，讓玩家可以知曉哪些遊戲支援此項功能。

由於目前仍未有僅侷限Xbox Series X平台使用遊戲，加上微軟同樣在Xbox Series X加入向下相容功能，同時向遊戲開發者推廣Xbox Smart Delivery功能，或是建議開發者讓玩家持有Xbox One平台遊戲，可透過任何方式免費升級至Xbox Series X平台版本，因此在遊戲盒裝就未特別區分哪些是Xbox Series X專用，哪些是用於Xbox One。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Xbox

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