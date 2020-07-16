網龍《黃易群俠傳M》將開戰 王俊博變裝天魔大將軍登場

網龍（3083）自製研發、以2006年黃易經典科幻武俠線上遊戲《黃易群俠傳Online》復刻打造的MMORPG手遊《黃易群俠傳M》，即將在7月20日於台港澳正式上線，今（16）日舉辦上市記者會，請來遊戲代言人藍正龍化身時空戰士，智冠集團董事長王俊博也扮成天魔大將軍現身，共同宣示開戰。

王俊博與網龍總經理呂學森、遊戲製作人莊凱雄親自到場，帶領玩家搶先一探遊戲的特色內容，並公開大規模的跨界合作及千萬上市活動，祭出一系列好禮回饋送給玩家。此外，黃易夫人也特別跨海獻上祝福，為遊戲開戰熱鬧揭幕。

王俊博回顧，智冠集團從1990年代就與黃易老師結下情誼，一路從單機遊戲、線上遊戲到手機遊戲合作至今，共推出7款遊戲，黃易老師透過44部小說為書迷帶來廣大豐富的武俠世界，我們則努力在遊戲中呈現這些想像，《黃易群俠傳Online》更創下台灣自製遊戲史上的一大成就，這次在《黃易群俠傳M》看到中華網龍的轉型成長，逐漸在手遊領域發揮實力，智冠也將全力支持讓優秀的研發人才有更多的創作舞台。

「我是黃易派來的！」呂學森也說，從2006年《黃易群俠傳Online》與黃易老師首次合作以來，團隊在遊戲領域不斷地激勵成長，終於在14年後再度以跨平台的型態推出《黃易群俠傳M》，讓玩家可以在手機和電腦上玩到當年最精華的遊戲樂趣。過去這20年來，除了開發好玩的遊戲，也希望將台灣玩家熟悉的題材融入創作中，並持續專注在大型武俠領域，在過程中不斷累積經驗、調整方向，全力以赴帶來這次全面進化的《黃易群俠傳M》，希望讓玩家一起在遊戲中真真實實的感受黃易筆下的俠。

《黃易群俠傳Online》時期，曾創下同時在線人數達到19萬2000人成績，為國產遊戲最高同時在線，讓此次《黃易群俠傳M》的上市，更備受市場期待。

王俊博說，國產遊戲本來遊戲開發公司就不多，我們也一直努力，但全世界的遊戲基本上都可以進來台灣市場，國產遊戲面對很大的市場挑戰，希望所有玩家不要忘了，一定要多支持國產遊戲，「國產遊戲如果沒有你們的支持 我們的信心就沒那麼大，國產遊戲是所有玩家派來的！」

《黃易群俠傳M》更在活動上公開了大規模跨界合作，攜手美食外送平台foodpanda、胖老爹美式炸雞、國民零食乖乖及三大夜市商圈舉辦多項精彩遊戲連動。活動期間，foodpanda將動員2000台左右外送機車，搭載『你是誰派來的』外送包穿梭雙北及高雄地區。

胖老爹推出《黃易群俠傳M》專屬炸雞套餐，於指定門市購買即可領取遊戲虛寶卡；乖乖則將與《黃易群俠傳M》在近期實體活動合作「乖乖時空補給背包」，還有台北寧夏、台中逢甲、高雄六合三大夜市拍照打卡等活動，集結玩家現實同樂。

遊戲內也會輪番推出「foodpanda坐騎」、「夜市無雙號坐騎」、「炸雞系列造型武器」、「乖乖造型背甲」等跨界聯名內容，各種可愛有趣的造型虛寶歡迎玩家收藏，一起成為矚目焦點。