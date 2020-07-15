卡匣可以抽拔！樂高與任天堂合作 推出美版紅白機樂高組

先前放出預告後，樂高正式宣佈推出與任天堂合作的「LEGO Nintendo Entertainment System (NES)」組，透過樂高磚還原美版紅白機，以及卡匣、控制器與電線等配件，同時還附上一組復古電視機與可橫向捲動的8位元風格呈現《超級瑪利歐》遊戲畫面。

繼先前與任天堂合作《超級瑪利歐》樂高套組，樂高此次宣布推出以樂高磚組成的「LEGO Nintendo Entertainment System」，同樣也是樂高與任天堂企劃項目之一。

在此次推出的「LEGO Nintendo Entertainment System」組內，將包含以樂高磚組成的美版紅白機，以及美版卡匣、控制器與電線在內配件，另外也能以樂高磚組成一組復古電視機，電視畫面更能以橫向捲動方式呈現當年8位元風格的《超級瑪利歐》遊戲畫面。

而先前推出《超級瑪利歐》樂高套組中的瑪利歐人偶放在復古電視機上，就會自動播放隱藏版音效與動畫。

「LEGO Nintendo Entertainment System」組預計會在8月1日正式推出，但目前並未有消息是否計畫推出日版紅白機設計版本。

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