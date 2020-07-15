前Ubisoft員工合組獨立遊戲工作室Beans 以有限資源打造3A等級遊戲

過去在Ubisoft任職超過12年，同時曾任《極地戰壕3》遊戲創意總監的Dean Evans，在稍早由美國德州獨立遊戲發行商舉辦的Devolver Direct直播內容中，宣布與同樣曾在Ubisoft擔任遊戲設計師，並且經歷《極地戰壕5》與《極地戰嚎：野蠻紀源》等遊戲設計的Gabriela Salvatore合組獨立遊戲工作室Beans，並且計畫在今年底前讓工作室成員規模增加至7人左右。

Dean Evans過去在Ubisoft任職達12年，並且在2018年離開，同時在Ubisoft任職期間更曾負責多款重點作品。而在對外說明中，Dean Evans強調外界普遍認為3A等級遊戲幾乎都是在資源充裕，無需承擔風險情況下創造，因此希望藉由成立獨立遊戲工作室證明投入足夠創意設計，才是真正打造3A等級遊戲關鍵。

而與Dean Evans一同創立Beans的Gabriela Salvatore，則是在2016年離開Ubisoft，過去在Ubisoft任職期間分別擔任《極地戰壕5》與《極地戰嚎：野蠻紀源》等遊戲設計，同時也曾負責《榮耀戰魂》動作捕捉技術應用，並且擔任《銀河聯軍：阿特拉斯之戰 (Starlink: Battle for Atlas)》遊戲故事指導顧問。

離開Ubisoft之後，Gabriela Salvatore曾花費三年時間協助Creative Assembly打造《全軍破敵：三國》，因此在遊戲設計有相當深厚資歷。

此次宣布成立獨立遊戲工作室，Dean Evans與Gabriela Salvatore同樣選擇以加拿大多倫多作為總部所在地，並且著手投入尚未對外公開遊戲作品製作。

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