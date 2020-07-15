微軟希望更多開發商能免費讓玩家將遊戲升級為Xbox Series X平台版本

盡管微軟並未強制要求遊戲開發者必須在分別對應Xbox Series X，以及現有Xbox One平台遊戲提供Smart Delivery功能，但似乎計畫說服開發者讓玩家可透過免費形式，將遊戲從Xbox One升級為Xbox Series X版本。

過去在平台機種交替階段，遊戲開發商通常會針對不同平台發行對應版本遊戲，玩家必須分別購買對應不同平台的遊戲版本。而為了讓玩家更容易在不同平台主機遊玩同款遊戲作品，微軟在Xbox Series X提供名為Smart Delivery功能，讓購買Xbox One平台版本遊戲的玩家，日後購買Xbox Series X時，即刻透過數位下載方式取得同款遊戲對應Xbox Series X版本，無需重新購買同款遊戲。

由於微軟並未強制要求所有遊戲都必須加入支援Smart Delivery功能，主要還是由遊戲開發商自行決定，因此部份遊戲開發生依然會透過本身市場策略，透過額外付費更新或下載方式，讓原本購買Xbox One平台版本遊戲的玩家，日後也能升級對應Xbox Series X平台版本。

不過，或許是為了吸引更多玩家支持Xbox Series X，微軟目前開始與遊戲開發商溝通，希望除了透過Smart Delivery功能，讓遊戲可透過免費更新形式升級為對應Xbox Series X平台版本，更希望遊戲開發商也能透過其他方式讓玩家可免費升級遊戲對應平台版本。

例如美商藝電日前便宣布可透過旗下Dual Entitlement服務，讓購買對應Xbox One平台版本的《勁爆美式足球 21》或《國際足盟大賽 21》，日後即可透過更新升級為支援Xbox Series X平台版本。

目前還無法確認微軟與遊戲開發商溝通過程是否涉及相關補貼，藉此彌補遊戲開發商銷售落差，以及遊戲開發商若拒絕的話，是否會造成影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》