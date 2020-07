Ubisoft確認《看門狗：自由軍團》將在10月29日推出

去年確認《看門狗:自由軍團》在內三款遊戲將延至下一個財報年度推行消息,Ubisoft稍早於Ubisoft Forward線上發表會宣布,《看門狗:自由軍團》將會在10月29日推出,同時也確認購買Xbox One或PlayStation 4平台版本,未來都能透過免費更新升級至Xbox Series X或PlayStation 5平台版本。

除了確認上市時間,Ubisoft也釋出新一波電影式預告,由艾美獎得主、西班牙導演與動畫師Alberto Mielgo創作內容,詮釋在反烏托邦未來倫敦裡,玩家透過駭客攻擊、滲透等手段,為解放倫敦而戰,並且可在影片中看見利用「遊玩任何人 (Play As Anyone)」系統取得優勢。

由Ubisoft多倫多工作室打造的《看門狗:自由軍團》,將使玩家進入處於不久將來的倫敦,人民受政府全面監控的壓迫、私人傭兵佔領街頭,同時也有勢力龐大的犯罪集團劫掠弱勢群體,玩家必須扮演抵抗獨裁政權出現的反抗軍。

Ubisoft強調,玩家在《看門狗:自由軍團》中可以扮演任何人,同時標榜在遊戲中幾乎沒有任何NPC角色。

在《看門狗:自由軍團》中,每位開放世界的倫敦人都是鉅細靡遺模擬出來的,他們會持續過著自己的生活,並且都有屬於自己的背景故事,玩家可以從茫茫人海中招募任何人加入他們的反抗軍。無論是 MI5 幹員、強悍的赤拳格鬥家、聰明的駭客、地下街頭賽車手、足球新秀到在公園餵鴿子的70歲老奶奶,任何人都可以加入反抗勢力並且成為故事裡的英雄。

而在此次Ubisoft Forward線上發表會裡,Ubisoft也宣布上市2週年的開放世界競速遊戲《飆酷車神2》已於近期釋出第六款免費更新內容「夏日好萊塢」,同時也宣布將在遊戲內新增Volkswagen Beetle (1967),讓所有玩家可在限定時間內以1點Crew點數購買。

另外,針對去年推出的《JUST DANCE 舞力全開 2020》,Ubisoft也釋出虛擬慶典預告片,預計在今年7月23日至8月13日起,讓玩家可透過「虛擬慶典」享受三首限定歌曲,包括Hype by Dizzee Rascal & Calvin Harris、La Respuesta by Becky G Ft. Maluma 以及 Crayon (크레용) by G-Dragon。

而包含Barbra Streisand by Duck Sauce、Giddy On Up (Giddy On Out) by Laura Bell Bundy、Mas Que Nada by Sergio Mendes Ft. The Black Eyed Peas三首《JUST DANCE 舞力全開》系列的經典歌曲任玩家暢跳。

先前宣布針對行動平台打造的《魔法門之英雄無敵:戰爭紀元 (暫譯,Might & Magic: Era of Chaos)》,在此次線上發表會也釋出全新宣傳影片,並且同步開放玩家領取特別獎勵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》