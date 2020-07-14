首款湯姆克蘭西官方行動遊戲 《湯姆克蘭西：菁英特工》讓玩家扮演指揮官

Ubisoft宣布，將推出第一款湯姆克蘭西官方行動遊戲－《湯姆克蘭西：菁英特工》，預計在8月27日於Android及iOS平台推出。

《湯姆克蘭西：菁英特工》集合湯姆克蘭西世界中眾多著名角色，並且以免費遊玩提供遊玩，而內容分別涵蓋《火線獵殺》、《縱橫諜海》、《全境封鎖》和《虹彩六號》在內角色，其中包含Caveira、山姆．費雪、「噩夢 (El Sueño)」、Montagne和牧羊人等總計70名角色可供選擇，並且可選擇裝備各類武器、能力。

玩家在遊戲過程中，將扮演指揮官角色，並且帶領小隊成員進入包括《圍攻行動》裡的行動基地，以及《縱橫諜海：斷罪》裡的瓦萊塔和馬爾他等戰場，並且進行動態的5x5射擊戰鬥。

而《湯姆克蘭西：菁英特工》同時包含驚險刺激的戰役模式，並且導入全新湯姆克蘭西故事情節，讓玩家面對全新威脅、拯救世界。在戰役模式中更包含多個章節，玩家可解鎖各式各樣的士兵和獨特敘事場景。

除了戰役模式外，玩家還可透過競技場與其他小隊進行PvP對戰，甚至可以聯手參加史詩公會戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》