《超能競地》即日起全面開放Beta公開測試

日前宣佈推出旗下首款大逃殺遊戲《超能競地》，並且釋出實機遊玩影片後，Ubisoft在此次Ubisoft Forward線上發表會宣布將從即日起向所有PC平台玩家開放《超能競地》Beta公開測試。

《超能競地》是一款以大逃殺風格設計，並且以免費形式提供遊玩的第一人稱射擊遊戲，本身是由Ubisoft蒙特婁工作室開發。遊戲背景設定在2054年的遙遠未來，最多可讓100名參戰者在虛擬城市新阿卡亞展開對戰爭奪冠軍。

先前原本僅先開放北美與歐洲多個地區進行限時PC技術測試，並且開放Twitch頻道直播《超能競地》遊玩實況，目前則是全面開放所有PC平台玩家測試體驗。

在Beta公開測試期間，《超能競地》將以先前提供的3人小隊模式「小隊奪冠進擊」為基礎，帶來大逃殺主模式的100人自由對戰版本「單人奪冠進擊」。此次Beta公開測試也將提供兩個新的限時模式：「小隊駭能逃走中」和「小隊疾速模式」。

此外，除了先前技術測試中提供的9把武器和9種駭能，此次Beta公開測試更增加包含新駭能「衝擊波」與新武器「鳥身女妖」。

《超能競地》Beta公開測試也導入Crowncast Twitch擴充功能，包括觀眾可透過觀賞《超能競地》Twitch直播獲取Battle Pass經驗值，並且可由直播主邀請觀眾加入小隊。加上先前已推出的觀眾事件，允許觀眾對影響所有參戰者的遊戲內事件進行投票來即時影響對戰，例如開啟低重力，或無限彈藥，此次Beta公開測試更導入「加速」新事件，加快所有參戰者的遊戲速度。

《超能競地》將提供免費的30階級Battle Pass，外加提供額外自訂選項的遊戲內商店。而此次Beta公開測試後的所有遊戲進度及物品都會保留至PC與各主機平台正式版本，預計會在今年夏季於PC、Xbox One和PlayStation 4釋出第一季內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》