《火線獵殺：野境》免費更新 追加協助單人玩家完成任務的「AI隊友」功能
在此次Ubisoft Forward線上發表會裡，Ubisoft宣布將在7月15日針對《火線獵殺：絕境》釋出2.1.0版本免費更新，將增加全新「AI隊友」功能，讓單人玩家可以選擇孤軍作戰，或是透過電腦系統協助完成任務。
此次預計增加的「AI隊友」功能，將保有《火線獵殺：野境》中所有隊友的遊戲功能與能力，包括執行命令能力、同步射擊，以及被救活的可能性，玩家也能完全自訂「AI隊友」的身體屬性和裝備，以及主要武器。
另外，在接下來預計釋出的2.1.0版本免費更新，玩家將能參加全新即時事件：「反抗軍！」，牧羊人將在流亡者反擊哨兵部隊的過程中進行支援，並且協助營救俘虜、攻擊哨兵哨站和阻止運輸隊尋找生還者。
透過完成即時事件的任務，玩家將直接影響反抗軍在整個奧羅亞的勢力，將為流亡者創造與哨兵部隊或影狼之間發起派系戰爭的機會。而玩家在7月16日至29日的即時事件中完成任務，將可解鎖14個專屬獎勵，同時在事件結束後，所有主線任務依然可提供所有玩家遊玩。
除了先前推出的沉浸式「魅影體驗」，讓玩家可以完全自訂自己的遊戲體驗，並允許移除裝備等級和分階戰利品，預計釋出的2.1.0版本免費更新，還包含全新「魅影戰爭」PvP內容，包括觀察者模式和物品掉落功能，以及呼應玩家社群要求所進行調整，例如槍匠的強化，而Ubisoft也預計會在今年稍晚時候釋出「第三章」更新。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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