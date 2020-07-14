《英靈神殿大亂鬥》增加Android、iOS版本 同樣支援跨平台亂鬥

目前已經在Windows PC、PlayStation 4、Xbox One與Nintendo Switch平台提供免費遊玩的格鬥遊戲《英靈神殿大亂鬥》，預計在8月6日開始進駐Android與iOS平台，同樣以免費形式提供遊玩。

對應Android與iOS平台版本，未來也能以跨平台形式與先前推出平台版本進行亂鬥，而玩家也能使用先前已經公布的50名傳奇人物，其中包含第50位傳奇人物Jaeyun，以及Ubisoft經典角色Rayman，同時也包含日前宣佈與卡通頻道合作的《探險活寶》角色阿寶、老皮和泡泡糖公主，或是《Ben 10》裡的火焰人、鑽石戰神和四手霸王。

行動版本預計在8月6日正式開放下載遊玩，參加預先註冊的玩家，在遊戲推出後將可限時取得一個免費外觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》