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《極地戰嚎6》確定明年2月18日推出 與好萊塢製作團隊深度合作

聯合新聞網 / 楊又肇

Ubisoft在Ubisoft Forward線上發表會中確認，《極地戰嚎6》將於2021年2月18日推出，預計推出Xbox Series X、PlayStation 5、Xbox One、PlayStation 4，以及Windows PC (透過Epic Games Store與Uplay銷售)平台版本，其中更針對即將推出的次世代遊戲主機提供免費升級，讓預先購買Xbox One或PlayStation 4平台版本的玩家，日後也能透過數位檔案更新方式於次世代遊戲主機遊玩。

《極地戰嚎6》同樣由Ubisoft多倫多工作室開發，此次將帶領玩家前進凍結時光的熱帶天堂「亞拉」，直搗現代遊擊革命的核心地帶。

同時，遊戲中更邀請曾經演出《曼達洛人》、《絕命毒師》的Giancarlo Esposito，以及演出《可可夜總會》的Anthony Gonzalez，另外則是由曾創作《毒梟》配樂的影視作曲家 Pedro Bromfman擔任此次遊戲樂曲創作，而遊戲開場動畫則是由曾經執導《西方極樂園》、《無間警探》，同時也是艾美獎得主Patrick Clair製作。

遊戲描述總統安東．卡斯迪路 (Giancarlo Esposito飾演)發誓要恢復國家昔日輝煌，同時培養他的兒子迪亞哥 (Anthony Gonzalez飾演)作為接班人。

然而天堂是有價的，富國就意味著要征服那些不陪他實現願景的人。在這個動盪不安的島國裡，玩家將被捲入一場推翻暴君的革命運動中，並體驗遊擊戰的驚險與混亂。

Ubisoft多倫多工作室敘事總監Navid Khavari表示：「遊戲中複雜且有實力的對手一直是《極地戰嚎》的傳統。所以打從一開始，我們就知道必須提升這些角色的水準，以及栩栩如生呈現他們的手法。能和這些超棒的專業人才合作，包括獨一無二的 Giancarlo Esposito，並看到他們如何將我們的反派人物詮釋成可怕但也複雜深刻的人類角色，實在是相當不可思議的體驗，我已迫不及待想和我們的粉絲分享。」

玩家將可以扮演男性或女性「丹尼．羅哈斯」，他/她是被捲入革命對抗安東．卡斯迪路的亞拉當地人。扮演「丹尼」的玩家將成為遊擊戰士，從蒼鬱的叢林到亞拉首都艾斯佩蘭薩探索及團結整個島國。為了成功對抗安東政權的壓倒性力量，玩家必須運用機智，以及使用各式各樣的獨特新武器、新載具和新雇傭猛獸，例如坐輪椅的可愛臘腸狗「肉腸」。

Ubisoft此次也宣布《極地戰嚎6》黃金版、終極版和典藏版將開放預購，內容分別如下：

  • 黃金版：包含遊戲主程式和 Season Pass。

  • 終極版：包含遊戲主程式、Season Pass，以及終極組合包。終極組合包內含「叢林遠征組合包」、「鱷魚獵人組合包」和「惡人組合包」。

  • 典藏版：包含遊戲主程式、Season Pass、終極組合包、一件高品質的遊戲中武器「Tostador」火焰噴射器複製品 (需組合7個零件，長72公分)、一張由知名藝術家Tobatron繪製的「如何組裝」單頁圖畫、一個採用 Tobatron 著名藝術風格的典藏版外盒、一個專屬 Steelbook 鐵盒、一本64頁藝術集、10張一組的貼紙、「肉腸」鑰匙圈、一張地圖，以及遊戲配樂精選。

預購《極地戰嚎6》的玩家可獲得「自由民組合包」，該組合包內含給「臘腸」穿的「自由民服裝」，以及最先進的「瘋狂刷盤發射器 (Discos Locos)」。「瘋狂刷盤發射器」是武器化的圓盤發射器，可以讓敵人在自己的墳墓上跳舞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

多倫多 可可

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