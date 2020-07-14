《刺客教條：維京紀元》確認將於11月17日上市 釋出新遊戲內容概覽介紹影片

日前確認《刺客教條》系列新作將以《刺客教條：維京紀元》為稱，並且確定新作時空背景設定在英格蘭黑暗時代，讓玩家化身維京劫掠者、發展聚落、爭奪英格蘭控制權之後，Ubisoft在Ubisoft Forward線上發表會確認新作將於11月17日上市，並且釋出新一波遊戲內容概覽介紹影片。

《刺客教條：維京紀元》將在今年11月17日於Xbox One、PlayStation 4平台推出，Windows PC版本則會透過Epic Games Store與Ubisoft Store平台銷售，而預計年底正式推出Xbox Series X和PlayStation 5時也會提供對應版本，並且針對Xbox One或PlayStation 4平台版本提供免費升級。

在此次釋出介紹影片中，可以確認遊戲中可雙手持握武器，並且進行劫掠或突擊，另外也同樣可在開放世界架構內自由活動。另外在全新戰鬥系統中，玩家更可猛擊、肢解或將敵人斬首，除了可雙手裝備斧頭、劍，甚至也能裝備盾牌進行格檔防禦，而《刺客教條》系列中出現的袖劍也能讓玩家精準進行暗殺。

Ubisoft表示，《刺客教條：維京紀元》是一款可讓玩家體驗豐富探索，並且充滿多樣選擇的動作角色扮演遊戲，除了會在遊戲中遇到各種挑戰，或是遇見獨特角色，同時敵人角色也是歷年作品最多。

玩家在遊戲中也能自訂修改毛髮、刺青、戰爭彩繪、武器與裝備，或是隨時選擇以男性或女性埃沃爾形式遊玩，而在遊戲中的政治聯盟、戰鬥抉擇與對話選擇都會影響《刺客教條：維京紀元》的世界走向，所以玩家必須做出明智選擇，以保護自己氏族的家園與未來。

配合遊戲準備推出，Ubisoft也宣布自7月17日起，節錄自官方原聲配樂、包括Jesper Kyd與Sarah Schachner原創作品，以及Einar Selvik原創歌曲的7首歌曲EP，將可透過Spotify收聽，或是透過iTunes購買數位歌曲，而完整原聲配樂將在日後推出。

至於由Penguin Random House出版、Matthew J. Kirby撰寫，並且將由韓國知名藝術家Jung Gi Kim繪製封面的小說《Assassin's Creed Valhalla – Gerimund's Saga》，則是以此次推出《刺客教條：維京紀元》遊戲世界背景為原創，將詮釋Geirmund Hellskin決心證明自己身為維京人和戰士的價值，因而加入葛斯蘭國王的軍隊，參與入侵英格蘭的行動。

Dark House Comics也將推出由Cavan Scott創作、Martin Tunica插畫、Michael Atiyeh上色的《Assassin's Creed Valhalla - Song of Glory》漫畫系列，預計以3集形式於今年10月21日推出，內容將以《刺客教條：維京紀元》前傳形式呈現，描述維京人埃沃爾與席格德展開各自冒險，並且展現各自勇氣和尋求榮耀故事。

而預計推出的藝術設定集《Art of Assassin's Creed Valhalla》，以及《Art of Assassin's Creed Valhalla 豪華版》則將收錄《刺客教條：維京紀元》角色設定、遊戲場景等創作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》