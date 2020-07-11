Sony公開PlayStation 5實體遊戲光碟片盒設計 呼應新機黑白配色

Sony稍早公佈PlayStation 5實體遊戲光碟片採用外盒設計，封面上方將採用白底設計，側面則採用黑底設計，而外盒本身依然採用略帶透明的藍色材質。此次公佈設計，更同時呈現預計在年底與PlayStation 5一同推出的《漫威蜘蛛人》新作《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯 (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)》實際封面內容。

而封面上方的白底設計與側面黑底設計，恰好呼應PlayStation 5採黑白配色的設計風格，略帶透明的藍色材質光碟片盒則延續先前PlayStation 4採用設計。

不過，此次公佈《漫威蜘蛛人：邁爾斯摩拉斯》遊戲封面並未特別標註「Only On PlayStation」，似乎暗示此次新作將不再侷限僅在PlayStation 5平台發行，有可能同步在其他遊戲平台推出。

在此之前，Sony似乎已經開始調整旗下遊戲工作室內容發行政策，顯然將更尊重遊戲工作室發行意願，使其遊戲可在更多遊戲平台發行銷售，藉此增加更多營收機會。

因此，諸如先前Guerrilla Games推出的《地平線 期待黎明》，或是Quantic Dream打造的《底特律：變人》等遊戲，原本都是PlayStation 4平台獨佔作品，後續均開放在其他平台發行銷售，而同樣由Sony投資的小島工作室，先前推出的《死亡擱淺》也同樣在後續推出PC平台版本。

而此次公佈遊戲外盒設計，Sony仍未透露對應PlayStation 5使用的遊戲作品售價，但從先前2K Games公佈新作透露消息，顯示PlayStation 5平台遊戲售價有可能比PlayStation 4平台更高。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》