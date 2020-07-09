PlayStation 5、Xbox Series X硬體被浪費？多數開發商無法榨出100％效能

打造恐怖冒險解謎遊戲《總有一天你會回來 (Someday You'll Return)》的開發商CBE Software執行長Jan Kavan表示，絕大多數遊戲開發商並不能充分利用新款次世代遊戲主機所搭載GPU效能。

雖然PlayStation 5、Xbox Series X均標榜搭載運算效能更高的GPU設計，甚至EPIC Games更標榜旗下Unreal Engine 5遊戲引擎搭配新款主機GPU效能，將能實現電影畫質般的遊戲畫面呈現效果，但依照Jan Kavan接受GamingBolt網站採訪時的說法，認為絕大部分遊戲開發者並不會充分利用新款主機的GPU效能。

依照Jan Kavan的看法，除了Sony、微軟本身遊戲工作室，以及有足夠實力打造3A等級遊戲作品的一線遊戲開發商，絕大部分的遊戲開發商多半還是依照過往設計模式，因此不見得能完整活用新款主機硬體效能，甚至可能僅以CPU效能對應遊戲執行需求，僅少數遊戲開發者有辦法完整發揮新款主機硬體效能。

因此，這樣的設計模式也可能反應在遊戲內容呈現結果，可能多數在PlayStation 5、Xbox Series X平台發行遊戲，僅只是比過往主機能有更流暢、精美的畫面表現，卻少了更窩善用硬體運算資源，或是加入全新遊玩方式的設計元素。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》