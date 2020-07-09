聽新聞
test
0:00 / 0:00
PlayStation 5、Xbox Series X硬體被浪費？多數開發商無法榨出100％效能
打造恐怖冒險解謎遊戲《總有一天你會回來 (Someday You'll Return)》的開發商CBE Software執行長Jan Kavan表示，絕大多數遊戲開發商並不能充分利用新款次世代遊戲主機所搭載GPU效能。
雖然PlayStation 5、Xbox Series X均標榜搭載運算效能更高的GPU設計，甚至EPIC Games更標榜旗下Unreal Engine 5遊戲引擎搭配新款主機GPU效能，將能實現電影畫質般的遊戲畫面呈現效果，但依照Jan Kavan接受GamingBolt網站採訪時的說法，認為絕大部分遊戲開發者並不會充分利用新款主機的GPU效能。
依照Jan Kavan的看法，除了Sony、微軟本身遊戲工作室，以及有足夠實力打造3A等級遊戲作品的一線遊戲開發商，絕大部分的遊戲開發商多半還是依照過往設計模式，因此不見得能完整活用新款主機硬體效能，甚至可能僅以CPU效能對應遊戲執行需求，僅少數遊戲開發者有辦法完整發揮新款主機硬體效能。
因此，這樣的設計模式也可能反應在遊戲內容呈現結果，可能多數在PlayStation 5、Xbox Series X平台發行遊戲，僅只是比過往主機能有更流暢、精美的畫面表現，卻少了更窩善用硬體運算資源，或是加入全新遊玩方式的設計元素。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言