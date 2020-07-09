消息指稱Sony最快下週公佈PlayStation 5上市時間、售價等細節

在Sony正式對外揭曉PlayStation 5實際外觀，同時也公佈旗下遊戲工作室打造遊戲作品，以及更多與第三方遊戲業者合作內容，而微軟方面也已經公佈Xbox Series X面貌與細節，同時也準備公佈旗下遊戲工作室作品陣容，市場看法更認為Sony最快將會在下週公佈PlayStation 5上市時間、售價，以及開放預購日期。

相關消息指稱，Sony計畫搶先微軟一步，最快將會在美國時間7月13日對外公佈PlayStation 5售價，同時也預計確認正式上市時間與開放預購日期，其中也將開放透過網路預購。

而在此之前，市場已有說法指出PlayStation 5售價有可能維持與PlayStation 4初期推出售價，亦即499美元價格，同時也可能以499英鎊價格於英國市場銷售。不過，另外也有看法認為PlayStation 5售價有可能會比PlayStation 4更高，因此也可能會以500美元以上價格銷售。

至於微軟Xbox Series X定價部份，則有可能為了進一步吸引更多玩家選購，因此定價策略將採取比PlayStation 5略低的作法，甚至可能出現50美元左右價差。若微軟接下來也計畫推出無光碟機版本的Xbox Series S，或許將能讓主機售價更親民。

另外，先前市場已有說法指稱微軟新機將會在今年11月19日正式上市，而Sony則是計畫在11月27日開放銷售PlayStation 5。

目前這些說法均未獲得Sony或微軟證實，實際上市時間、售價與開放預購時間都還是要等Sony或微軟公佈。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》