5G雲端遊戲來臨前夕 來看看電信三雄背後到底有誰撐腰？

中華、台哥大、遠傳「電信三雄」跟各自的 5G 雲端遊戲合作商已經準備陸續到位了⋯⋯你覺得誰會搶下雲端遊戲這塊 5G 時代第一個最有感 C 端服務的大餅呢？

隨著遠傳今天宣布將跟優必達（Ubitus）攜手，中華、台哥大、遠傳「電信三雄」跟各自的 5G 雲端遊戲合作商都已經準備陸續到位了。先撇開智慧製造、智慧交通等垂直產業 B 端應用不談，雲端串流遊戲可說是對消費者而言來說， 5G 時代第一個最有感的 C 端服務（畢竟串流影片、音樂已經各在 4G 時代發展成熟）。

其實說實在，即時遊戲雲端串流並不是新概念，早在 2010 年就有串流新創 OnLive（後被 Sony 收購）以月費 14.95 美元推出正式方案，並且在當時引領不少遊戲廠商投入開發；不過雲端串流遊戲的最大問題一直以來倒不是絕對網速，而是網路延遲一直讓體驗相對不佳。所以許多人認為一直要到現在，5G 出現能把延遲壓到 1 至 10 毫秒，才能真正把雲端遊戲串流的體驗拉到跟主機、手機遊戲相提並論的水準。

但另一方面來說，雲端串流遊戲擁有不用買昂貴設備、可跨平台、隨時可玩（只要有 5G 網路環境）等強大優點，被許多產業人士視為具有翻轉整個遊戲業的商業潛力。INSIDE 去年就有在首爾好好體驗過一番，台灣則是雖然距離各自正式上線還有一點時間，但今天就讓 INSIDE 簡單介紹電信三雄與他們背後各自的 5G 雲端遊戲服務吧！

中華電信的雲端串流遊戲合作商是來自法國巴黎的新創 Gamestream。他們成立於 2015 年 11 月，主要的商業模式是 B2B 跟各國電信、網路商合作（主攻歐洲與中東），為他們提出客製化的雲端串流遊戲解決方案。目前已成功推出阿拉伯聯合大公國電信商 Etisalat 的串流遊戲服務「eLife」、印尼的「GameQoo」，而且其實去年就來過幾次台灣，並且跟中華電信合作展示 5G 雲端遊戲解決方案了。

但在遊戲陣容部分可能就不是那麼吸睛了，從 eLife 跟 Gamestream 的官網看起來普遍不夠新，僅有《古墓奇兵》2013 版、《Deus Ex: Human Revolution》，就連 Capcom 也只有授權《終極快打旋風 4》。

台灣大哥大/NVIDIA GeForce NOW

看到名字就不用多說，NVIDIA 自然是電信三雄各自的 5G 雲端遊戲合作商裡，招牌最響亮、技術環節資訊量最多，而且遊戲陣容最豐富的廠商（畢竟是全球顯卡龍頭）。早在去年 MWC LA 上，NVIDIA 宣布 GeForce Now 雲端遊戲導入 EGX 邊緣運算架構時，就預告將會跟台灣大哥大展開合作，在日前的開台記者會上，台灣大哥大也預計第三季末到第四季初，就會公布更詳細的 5G 雲端遊戲服務細節。

INSIDE 就親自在首爾體驗過 GeForce Now 的威力啊！

不過根據本站得知，GeForce NOW 伺服器架構所費不貲，台灣大哥大在宣布合作已經一段時間的狀況下，卻沒有選擇在 5G 開台第一時間同時推出 GeForce NOW 服務，估計跟 NVIDIA RTX 遊戲伺服器的價格、建構細節以及台灣大哥大本身營運遊戲業的熟悉度有關，從這點來看，台灣大哥大之前宣布跟代理 Riot Games 某種程度上也是在為營運 GeForce NOW 熱身。

GeForce NOW 遊戲名單當然相對十分豐富，有興趣讀者可以點擊連結。

遠傳/優必達 Ubitus

註冊在日本的優必達 Ubitus 事實上是來自台灣本土，而且還是受 YouTube 創辦人陳士駿青睞投資的新創公司。跟 Gamestream 類似，現在優必達的商業模式也是以 B2B 提供各國電信客製化的雲端串流遊戲方案，像在韓國他們就跟 KT 電信推出了 5G Streaming Game，而在香港則是攜手中國移動香港推出「UGAME」。

從 UGAME 的名單來看，Ubitus 多半提供比較沒那麼新但熱度不錯的遊戲，像是經典的格鬥遊戲《拳皇 KOF》、《Guilty Gear Xrd》，或是賽車遊戲《WRC4》與沙盒遊戲《黑街聖徒 4》。

當然三家服務都還沒上線，實際狀況還未得而知，不過單從遊戲收藏量最、技術背景以及遊戲營運經驗來看的話，目前台灣大哥大/NVIDIA GeForce NOW 可說是台灣 5G 雲端遊戲準備最完善的陣營；但 Google Stadia、Steam 本家的 Cloud Gaming 在台也都尚未有動靜，未來幾年台灣 5G 雲端遊戲市場可說精彩可期啊。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》