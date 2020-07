5G雲端遊戲來臨前夕 來看看電信三雄背後到底有誰撐腰？

中華、台哥大、遠傳「電信三雄」跟各自的 5G 雲端遊戲合作商已經準備陸續到位了⋯⋯你覺得誰會搶下雲端遊戲這塊 5G 時代第一個最有感 C 端服務的大餅呢?

隨著遠傳今天宣布將跟優必達(Ubitus)攜手,中華、台哥大、遠傳「電信三雄」跟各自的 5G 雲端遊戲合作商都已經準備陸續到位了。先撇開智慧製造、智慧交通等垂直產業 B 端應用不談,雲端串流遊戲可說是對消費者而言來說, 5G 時代第一個最有感的 C 端服務(畢竟串流影片、音樂已經各在 4G 時代發展成熟)。

其實說實在,即時遊戲雲端串流並不是新概念,早在 2010 年就有串流新創 OnLive(後被 Sony 收購)以月費 14.95 美元推出正式方案,並且在當時引領不少遊戲廠商投入開發;不過雲端串流遊戲的最大問題一直以來倒不是絕對網速,而是網路延遲一直讓體驗相對不佳。所以許多人認為一直要到現在,5G 出現能把延遲壓到 1 至 10 毫秒,才能真正把雲端遊戲串流的體驗拉到跟主機、手機遊戲相提並論的水準。

但另一方面來說,雲端串流遊戲擁有不用買昂貴設備、可跨平台、隨時可玩(只要有 5G 網路環境)等強大優點,被許多產業人士視為具有翻轉整個遊戲業的商業潛力。INSIDE 去年就有在首爾好好體驗過一番,台灣則是雖然距離各自正式上線還有一點時間,但今天就讓 INSIDE 簡單介紹電信三雄與他們背後各自的 5G 雲端遊戲服務吧!

中華電信的雲端串流遊戲合作商是來自法國巴黎的新創 Gamestream。他們成立於 2015 年 11 月,主要的商業模式是 B2B 跟各國電信、網路商合作(主攻歐洲與中東),為他們提出客製化的雲端串流遊戲解決方案。目前已成功推出阿拉伯聯合大公國電信商 Etisalat 的串流遊戲服務「eLife」、印尼的「GameQoo」,而且其實去年就來過幾次台灣,並且跟中華電信合作展示 5G 雲端遊戲解決方案了。

但在遊戲陣容部分可能就不是那麼吸睛了,從 eLife 跟 Gamestream 的官網看起來普遍不夠新,僅有《古墓奇兵》2013 版、《Deus Ex: Human Revolution》,就連 Capcom 也只有授權《終極快打旋風 4》。

台灣大哥大/NVIDIA GeForce NOW

看到名字就不用多說,NVIDIA 自然是電信三雄各自的 5G 雲端遊戲合作商裡,招牌最響亮、技術環節資訊量最多,而且遊戲陣容最豐富的廠商(畢竟是全球顯卡龍頭)。早在去年 MWC LA 上,NVIDIA 宣布 GeForce Now 雲端遊戲導入 EGX 邊緣運算架構時,就預告將會跟台灣大哥大展開合作,在日前的開台記者會上,台灣大哥大也預計第三季末到第四季初,就會公布更詳細的 5G 雲端遊戲服務細節。

INSIDE 就親自在首爾體驗過 GeForce Now 的威力啊!

不過根據本站得知,GeForce NOW 伺服器架構所費不貲,台灣大哥大在宣布合作已經一段時間的狀況下,卻沒有選擇在 5G 開台第一時間同時推出 GeForce NOW 服務,估計跟 NVIDIA RTX 遊戲伺服器的價格、建構細節以及台灣大哥大本身營運遊戲業的熟悉度有關,從這點來看,台灣大哥大之前宣布跟代理 Riot Games 某種程度上也是在為營運 GeForce NOW 熱身。

GeForce NOW 遊戲名單當然相對十分豐富,有興趣讀者可以點擊連結。

遠傳/優必達 Ubitus

註冊在日本的優必達 Ubitus 事實上是來自台灣本土,而且還是受 YouTube 創辦人陳士駿青睞投資的新創公司。跟 Gamestream 類似,現在優必達的商業模式也是以 B2B 提供各國電信客製化的雲端串流遊戲方案,像在韓國他們就跟 KT 電信推出了 5G Streaming Game,而在香港則是攜手中國移動香港推出「UGAME」。

從 UGAME 的名單來看,Ubitus 多半提供比較沒那麼新但熱度不錯的遊戲,像是經典的格鬥遊戲《拳皇 KOF》、《Guilty Gear Xrd》,或是賽車遊戲《WRC4》與沙盒遊戲《黑街聖徒 4》。

當然三家服務都還沒上線,實際狀況還未得而知,不過單從遊戲收藏量最、技術背景以及遊戲營運經驗來看的話,目前台灣大哥大/NVIDIA GeForce NOW 可說是台灣 5G 雲端遊戲準備最完善的陣營;但 Google Stadia、Steam 本家的 Cloud Gaming 在台也都尚未有動靜,未來幾年台灣 5G 雲端遊戲市場可說精彩可期啊。

《本文作者 Chris ,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》