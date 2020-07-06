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Epic Games預期PS5等次世代主機 將實現電影般畫面質感

聯合新聞網 / 楊又肇

日前對外預覽新版Unreal Engine 5遊戲引擎運作表現，並且宣布將應用在年底將推出的PlayStation 5後，Epic Games技術長Kim Liberi在接受訪談時，強調包含PlayStation 5、Xbox Series X等次世代主機，終於可以實現如同電影般的擬真畫面質感。

在訪談中，Kim Liberi自然也沒有忘記誇讚旗下新版Unreal Engine 5遊戲引擎所提供運作表現，其中包含可藉由名為Nanite的系統，透過產生虛擬微型多邊行幾何，進而藉由數百萬至數十億組多邊形幾何形成更細膩3D物件或場景。

同時，Nanite技術也能套用在現有3D建模資料，讓3D物件能更加擬真，並且進一步對應更高解析度輸出，藉此符合未來即將成為全新主流的8K解析度輸出畫質，或是未來16K畫質表現。

另一方面，除了透過讓多邊形幾何以更細膩形式構成3D物件、場景，搭配名為Lumen的系統，則透過即時動態全域照明效果，讓3D物件、場景呈現視覺感受更為擬真。而在Nanite、Lumen技術運用情況下，甚至不會影響遊戲內容運算執行所需時間，讓系統能以相對更低功耗呈現更擬真視覺內容。

若搭配Unreal Engine 5遊戲引擎，以及新款次世代遊戲主機運算效能，就能有如同電影般的擬真畫面質感表現，或許更代表接下來的PC遊戲呈現效果將更為擬真，同時也能讓畫面質感大幅提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 PS5

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