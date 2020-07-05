NVIDIA開始將Freestyle功能加入串流遊戲服務，增加諸多濾鏡效果

NVIDIA將2018年開始加入GeForce Experience的Freestyle功能，目前也開始加入旗下串流遊戲服務GeForce Now，同時也增加類似Instagram的濾鏡效果，讓玩家能以不同視覺感受遊玩遊戲。

相較其他串流遊戲服務，NVIDIA在旗下串流遊戲服務GeForce Now加入諸如Ray Tracing等顯示技術，藉此做出更大市場差異化。而此次加入的Freestyle功能，則是與2018年開始在GeForce Experience增加功能一樣，可讓使用者透過任意改變遊戲中的視角，並且換上不同濾鏡效果，同時也能實現在遊戲中「拍照」體驗。

另外，此次NVIDIA更在新版Freestyle功能加入類似Instagram的濾鏡效果，讓玩家可透過增加顏色對比、降低藍光，或是加入HDR顯示效果，以即將畫面改為復古色彩風格。

目前在GeForce Now服務內增加的Freestyle功能，已經開放PC版本與Mac版本使用，同時玩家並不需要特別作調整，就能在服務內進行設定。

同時，NVIDIA此次也針對Bungie打造的《天命2 (Destiny 2)》加入Highlights功能，讓系統透過影像識別與人工智慧技術自動擷取最精采畫面，無需由玩家費神手動擷取特定影像。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》