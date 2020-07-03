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Niantic宣布與Punchdrunk劇團合作 打造史詩冒險AR遊戲體驗
除了宣布與Asmodee合作打造以知名桌遊《卡坦島》為基礎的新款擴增實境遊戲《卡坦島：世界探險家 (Catan: World Explorers)》，Niantic更宣布與Punchdrunk劇團合作，預計推出一款可讓玩家扮演史詩冒險電影角色的全新擴增實境遊戲。
Punchdrunk劇團過去曾打造改編自莎士比亞著作《馬克白》的沉浸式劇場作品《不眠之夜 (Sleep No More)》，並且讓觀眾能以不同感官體驗互動劇情內容。此次Niantic宣布與Punchdrunk劇團合作，更期望打造全新擴增實境體驗。
目前Niantic並未公布與Punchdrunk劇團合作細節，但透露希望能讓玩家扮演史詩冒險電影角色，意味也將以玩家視角為出發的遊玩方式呈現。
除了公布新款擴增實境遊戲《卡坦島：世界探險家》，以及與Punchdrunk劇團合作消息，Niantic先前也透露已經投入至少10款擴增實境遊戲內容研發，並且將與Qualcomm合作以混合實境頭戴裝置呈現遊戲內容，預期可讓玩家透過擴增實境方式體驗戶外探險、動作與社群互動。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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