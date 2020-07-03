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任天堂為Joy-Con「飄移」現象致歉 將儘快以直播與玩家溝通新作

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期舉辦的第80屆股東會議上，任天堂社長古川俊太郎在相關問答中表示，希望儘快恢復過往透過Nintendo Direct直播方式公布遊戲新作與新消息的模式，同時也對於這樣與玩家直接溝通的方式予以肯定，但也透露未來線上直播內容呈現方式將有所調整。

此外，古川俊太郎也針對先前許多玩家反應Joy-Con控制手把有異常操作「飄移」情況表達歉意，但強調目前仍處於官司進行階段，暫時還無法做進一步評論與回應。

在此之前，不少玩家認為Joy-Con控制手把的問題源自任天堂早期設計不良，導致手把內部電路接點接觸異常，造成操作時會有「飄移」情況。而任天堂起初是以產品正常使用故障為由，要求玩家付費維修，進而被玩家指控詐欺，以及不當獲利等情況，使得任天堂後續不再對此類情況收取維修費用，但似乎準備等官司有更明確裁決才會對外公布後續修正作法。

因此在此次問答回應裡，古川俊太郎僅對此情況致歉，並且說明會確保玩家安心使用任天堂旗下產品與服務。

至於針對許久未進行的線上直播活動，古川俊太郎表示對此直接與玩家溝通方式予以肯定，同時也確認接下來將會儘快恢復透過此方式與玩家溝通遊戲新作等消息，但也說明在新型冠狀病毒疫情，以及遊戲市場改變等情況下，未來線上直播內容呈現方式將會有所調整，但具體細節則暫時未對外公布。

任天堂從2011年就開始由前任社長岩田聰擔任線上直播主講，藉此打破過往透過大型展會活動公布遊戲新作消息的限制，同時也以更近距離與玩家互動，甚至更增加不少玩家向心力，因此也讓更多玩家支持任天堂主機，甚至後續也吸引微軟、Sony仿效相同作法，透過線上直播方式讓玩家能以更快速度獲知遊戲新作消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播主 疫情 詐欺 任天堂

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