不堪審查新規壓力 蘋果中國App Store手遊停更

英國「金融時報」（The Financial Times）報導，在美中緊張關係升溫之際，蘋果公司（Apple）暫停中國App Store上萬個iPhone遊戲更新。

美國科技巨擘蘋果今天告訴遊戲開發商，如果開發者想上架特定遊戲到中國App Store，如今需要取得中國當局許可。

金融時報援引AppinChina的數據報導，中國AppStore目前約有6萬個付費或應用程式內購買的手機遊戲。然而，從2010年至今，中國監管機構只發放約4.3萬個許可證，2019年更只發出1570個，有數千個遊戲不符合新規。

開發人員2月時被告知，6月30日前必須遵守中國手機遊戲法律。

中國2016年推出法規，要求手遊開發商需先取得監管機構頒發的證照，才能在中國發行付費或應用程式內付費的內容。

中國是全球最大的遊戲市場，占蘋果一大部分的營收來源。

根據遊戲、電競和手遊研究公司Newzoo，預期今年中國市場占iOS手遊總營收53%，相當於130億美元左右。市調機構Sensor Tower指出，預計中國App Store年銷售額達164億美元，高於美國市場的154億美元。