Niantic第四款擴增實境遊戲 將以知名桌遊《卡坦島》為基礎

日前透露投入超過10種遊戲與AR內容開發，並且預計以每年推出兩款新作頻率更新，Niantic進一步宣布以知名桌遊《卡坦島》為基礎設計、旗下第四款擴增實境遊戲《卡坦島：世界探險家 (Catan: World Explorers)》。

不過，Niantic目前僅先啟用《卡坦島：世界探險家》官網，並未透露遊戲具體細節，但預期也會建立在《Ingress》遊戲基礎，並且結合《卡坦島》蒐集資源、建造、交易，透過擴大佔地方式獲勝，讓使用者同樣可透過結合戶外 (或室內)行走方式進行遊玩。

而《卡坦島：世界探險家》將是Niantic推出《Ingress》、《Pokémon GO》、《哈利波特：巫師聯盟 (Harry Potter: Wizards Unite)》之後，推出的第四款遊戲作品，預期也會結合擴增實境遊玩模式，讓玩家能獲得更具沉浸感受的遊玩體驗。

目前《卡坦島：世界探險家》已經可透過官網預先註冊，但尚未公布實際上線時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》