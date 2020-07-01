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Facebook打造一款與墨鏡相同的VR眼鏡概念設計
Facebook旗下研究室Reality Labs宣布，目前已經打造一款貼近普通墨鏡設計的虛擬實境眼鏡，其中藉由厚度僅0.35吋 (約8.89mm)、可呈現全息影像的鏡片，以及讓光線重複折射方式形成虛擬實境視覺。
相比目前多數虛擬實境頭戴裝置，Facebook此款以概念驗證為設計的眼鏡裝置，顯然將更容易吸引一般使用者配戴使用，同時也能藉由容易攜帶而使虛擬實境等技術可被普及應用。
依照Facebook旗下研究室Reality Labs說明，此款眼鏡裝置採用鏡片厚度僅0.35吋，形式上與一般墨鏡沒有太大差異，並且可藉由偏振技術讓光線可在鏡片內重複折射，進而形成全息影像內容，讓配戴眼鏡的使用者可產生虛擬實境視覺感受。
除了大幅降低虛擬實境頭戴裝置龐大體積與明顯重量，同時也以貼近一般墨鏡外型呈現，Facebook更計畫讓鏡片可對應廣色域與鮮豔色彩表現，但現階段在鏡片呈現效果僅對應單色顯示，同時解析度也還不算高，因此未來將會朝向讓鏡片呈現影像解析度可達人眼分辨極限，藉此讓虛擬實境能以更擬真形式呈現。
另一方面，此款眼鏡裝置還是有電池續航力、連線穩定，以及軟體支援等問題必須解決，但從外觀設計已經能接近一般墨鏡，預期其他問題都相對容易解決。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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