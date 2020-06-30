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選在7月底？微軟可能公布多款Xbox Series X平台獨佔遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

消息指稱，微軟計畫在7月間公布旗下遊戲工作室打造平台獨佔作品，而具體時間有可能會選擇在月底。

雖然目前已經有不少遊戲業者確認將登上Xbox Series X的遊戲作品，但微軟目前仍未公布旗下遊戲工作室所打造平台獨佔遊戲作品陣容，其中包含《最後一戰：無限 (Halo Infinite)》實際遊玩展示內容，以及更多由微軟協助發行的獨立開發遊戲作品。

另一方面，不少看法也認為微軟有可能選擇在合適時間公布代號Lockhart的平價款新機，其中有可能藉由取消光碟機設計，藉此進攻更多以數位遊戲內容使用為主的市場需求，同時與標準款Xbox Series X比較，將會採用相同CPU設計，但是在運作時脈、運算單元數量等細節會有落差。

而Sony方面，則是在日前正式揭曉PlayStation 5正式面貌，同時也確認針對不同使用需求提供包含光碟機版本，以及全數位版本，另外也揭曉諸多平台獨佔遊戲作品，以及多款由第三方遊戲廠商提供作品

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Xbox

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