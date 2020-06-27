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Facebook確認終止銷售Oculus Go 未來聚焦進階VR裝置
Facebook旗下Oculus VR宣布，將在今年內終止銷售入門款虛擬實境頭戴裝置Oculus Go，未來將會聚焦在Oculus Rift、Oculus Quest等更進階的虛擬實境頭戴裝置。
依照說明，對應Oculus Go的軟體預計從12月4日之後將不再受理於Oculus Store更新，同時在12月18日之後也不再受理上架，但基本上還是會提供使用者透過Oculus Store下載對應Oculus Go的軟體內容。
Oculus Go是在2017年推出，並且在2018年開放銷售的一體式虛擬實境頭戴裝置，主要透過Qualcomm Snapdragon 821處理器運作，並且透過手持控制器互動，主要讓使用者能更輕易體驗虛擬實境內容。
不過，隨著Facebook開始推行沉浸體驗更高的Oculus Quest，同時進階虛擬實境體驗依然以Oculus Rift為重，市場對於Oculus Go的使用需求也就沒這麼顯著。
相較Oculus Go即將停售，HTC以相同形式打造的VIVE Foucs則依然維持在市場銷售，甚至針對進階使用需求推出VIVE Foucs Plus，或許將可在Oculus Go退出市場後增加一些使用需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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