不敵Twitch等競爭對手 微軟宣布終止Mixer直播遊戲社群服務

從台灣爆紅到國外的「寶可夢阿伯」陳三元，短時間內裝備又進化了！有網友在路上無意間捕捉到一名男子騎著腳踏車的背影，前方的手機支架數量讓人一秒看傻眼，「開支散葉」達到72個，而腳踏車主人正是鼎鼎大名的寶可夢阿伯，正騎著改裝的腳踏車抓寶可夢。

2020-06-24 11:27