不敵Twitch等競爭對手 微軟宣布終止Mixer直播遊戲社群服務
前身為2017年收購的Beam，並且在2018年更名為Mixer，經歷多次與遊戲活動結合推廣之後，微軟宣布將在7月22日以後終止此項直播服務。
終止服務之後，微軟表示將使原本Mixer社群移轉至Facebook Gaming服務，讓玩家可繼續透過Facebook服務平台繼續維持遊戲相關社群互動。
而先前在Mixer留存餘額、訂閱方案等付費項目，微軟將會在日後移轉為Xbox Gift Card金額額度，讓使用者能繼續用於Xbox相關社群服務。
之所以決定終止Mixer服務，有可能是因為難以與Twitch等遊戲社群抗衡，加上開發團隊在版本更新進度相對緩慢，因此微軟決定放棄此直播社群服務發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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