手機遊戲獲利不明顯 任天堂可能逐漸恢復聚焦家用主機市場發展

相較本身投資的寶可夢公司 (The Pokémon Company)與Niantic合作打造的《Pokémon GO》大受歡迎，任天堂先前投入發展的手機遊戲顯然未能獲得大幅成功，因此有可能讓任天堂未來更著重在旗下Nintendo Switch等遊戲主機市場發展。

依照彭博新聞報導表示，即便任天堂過去3-4年內的時間從iOS、Android平台遊戲內容獲取約10億美元營收，但不僅在近年內獲利持續降低，而且相比本身在Nintendo Switch等遊戲主機市場獲利表現，更呈現明顯差距。

因此，從任天堂近年持續縮減在手機遊戲市場投資比重，顯示未來將會更著重投資Nintendo Switch等遊戲主機發展。

即便任天堂社長古川俊太郎在日前公布新一波財報結果時表示，智慧型手機市場將持續增長，同時預期今年在手機相關市場營收將超過770億美元，其中以遊戲為主的內容營收更有明顯佔比。

而雖然過去推行《超級瑪利歐酷跑 (Super Mario Run)》與《瑪利歐賽車巡迴賽 (Mario Kart Tour)》均受到玩家支持遊玩，但任天堂在整體手機遊戲市場佔比依然不明顯，其中自然也與較晚踏入智慧型手機市場、推行作品數量過少，以及本身在掌機、家用電玩主機有較深入發展有關。

另一方面，任天堂在《超級瑪利歐酷跑》採用單次買斷即可持續遊玩，以及在旗下手機遊戲作品要求合作開發商，不得使用「課金」形式吸引玩家花費金額遊玩，因此相對也讓手機遊戲吸引玩家一再遊玩的誘因減少，使得旗下手機遊戲雖然累積龐大下載量，卻始終未能帶來足夠獲利效益。

這樣的情況下，同時也造成與任天堂合作開發手機遊戲的DeNA，對於今年持續推出新做的意願不高，因此更可能促使任天堂必須進一步縮減手機遊戲布局比重，進而轉向聚焦原本著重的家用電玩主機市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》