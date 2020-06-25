Crytek預告針對PlayStation 5、Xbox Series X提供升級版CRYENGINE遊戲引擎

日前透露準備將旗下CRYENGINE遊戲引擎搬移到Android後，Crytek稍早也宣布將針對年底即將推出的PlayStation 5、Xbox Series X提供升級版CRYENGINE遊戲引擎。

不過，Crytek並未像日前EPIC Games展示旗下新版Unreal Engine 5，因此暫時還無法確認升級版CRYENGINE遊戲引擎實際呈現效果，但預計會在接下來時間內陸續透露更多細節，其中更包含未來更新規劃。

除了此次確定針對PlayStation 5、Xbox Series X提供升級版CRYENGINE遊戲引擎，Crytek先前也宣布與Google、Arm合作，將使PC等級影像渲染效果，以及CRYENGINE遊戲引擎去年宣布加入的Neon Noir即時光線追跡技術，可以具體在Android平台上呈現。

至於在iOS平台支援部分，Crytek在很早之前就已經配合第三人稱射擊遊戲《The Collectables》，將把CRYENGINE遊戲引擎應用模式帶到iOS平台。

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