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寶可夢阿伯又進化了！騎鐵馬插64支手機抓寶 網驚：會不會翻車

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在臉書分享寶可夢阿伯的近況，手機已達到64支。圖擷自【爆廢公社公開版】
網友在臉書分享寶可夢阿伯的近況，手機已達到64支。圖擷自【爆廢公社公開版】

從台灣爆紅到國外的「寶可夢阿伯」陳三元，短時間內裝備又進化了！有網友在路上無意間捕捉到一名男子騎著腳踏車的背影，前方的手機支架數量讓人一秒看傻眼，「開枝散葉」達到72個。而腳踏車主人正是鼎鼎大名的寶可夢阿伯，正騎著改裝的腳踏車抓寶可夢。

一名網友在臉書社團分享，在路上遇到寶可夢阿伯陳三元，沒想到手機數量又默默增加。扣除掉空的手機支架，竟然同時操作著64支手機在抓寶。瘋狂的程度讓網友驚呼「太危險了啦！」

手機支架從最下排開始算起，往上共疊了七層，已經超過阿伯站起來的身高，必須要舉手才能順利抓寶。雖然支架並沒有被100%使用，但扣除掉左上方8個空格，當前正在運作的手機已經有64支，遠遠超越一般寶友的標配數量。

網友在臉書分享寶可夢阿伯的近況，手機已達到64支。圖擷自【爆廢公社公開版】
網友在臉書分享寶可夢阿伯的近況，手機已達到64支。圖擷自【爆廢公社公開版】

網友看到都驚呼「孔雀這次開屏了」 ，並且冒出各種疑惑「最上面怎操作」、「會翻車嗎」，甚至懷疑已經有違規的可能性，根本是危險駕駛。網友也建議考慮改騎三輪車，擔心龍頭已失去平衡，一煞車就會翹孤輪摔倒。也有人開玩笑自從有了贊助就沒有極限了，「左上還有8個位置等廠商贊助」。

寶可夢阿伯的狂熱，連國外的寶友都知道。先前寶可夢在新北大都會公園的限定活動吸引不少國外玩家，寶可夢阿伯當然也沒有錯過，抓寶過程中還被多名國外玩家要求合照。他的手機從一開始的10支上下，暴增到現在的64支，創下了一般人難以超越的紀錄。

住在土城的70歲陳三元，以前因被拍到一次拿9支手機抓寶，照片輾轉登上北美最大論壇網站「Reddit」而爆紅，連國外媒體都跑來台灣訪問他。歐新社
住在土城的70歲陳三元，以前因被拍到一次拿9支手機抓寶，照片輾轉登上北美最大論壇網站「Reddit」而爆紅，連國外媒體都跑來台灣訪問他。歐新社

寶可夢 手機 腳踏車

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