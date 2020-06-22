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波士頓動力機器狗 Spot 開賣 售價拿來買特斯拉 Model S還綽綽有餘

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：The Verge
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你還記得那隻驚艷全世界的 Boston Dynamics 波士頓動力機器狗「 Spot 」？聰明的它能協助醫護減少接觸疑似 COVID-19 病患的次數、在建築工地爬上爬下…等危險的工作。

在經過多年發展，波士頓動力公司終於宣布 Spot 正式上市開賣，任何一下美國公司只要支付 74,500 美元、約新台幣 220 萬元就能擁有專屬 Spot。

要價不菲的 Spot 機器狗的價格究竟有多貴？The Verge 透露買一隻 Spot 機器狗花的錢都可以買一輛入門款的 Tesla 特斯拉 Model S 電動車。

雖然不便宜，但 Spot 機器狗的靈活無庸置疑，它的行走速度可達每秒 1.6 公尺、配備充電電池可運轉 90 分鐘，內建攝影鏡頭可以辨別附近環境狀態、也會閃避障礙物，並支援 IP 54 防水防塵功能。Spot 機器狗不僅能爬到建築物上幫忙重建 3D 模擬地圖，也能協助故障物品回收…等工作，加上 Spot 操作軟體更新到 2.0 版本，提升自動控制、導航功能，未來還將具有遠端操作功能，就像操控遙控車、遙控飛機般。

這次 Spot 機器狗開賣，Boston Dynamics 也透露有不少人會擔心機器人會不會被濫用，因此公司分享不少影片希望能讓民眾放心。同時公司也表示公司將強制執行機器人遵守不能使用武器、不能傷害或恐嚇人類的守則。若是打破守則的話，那麼 Spot 機器狗的許可證就會失效，使用者無法使用 Spot。

因此只要能遵守機器人守則的使用者，即使是保全公司想要購買，Boston Dynamics 也不排除賣給他們，但絕不能使用機器人來傷害或恐嚇人。

不過，由於疫情影響，Boston Dynamics 無法實現在 2020 年量產 1,000 台 Spot 機器狗的目標，因此公司規定有意購買 Spot 機器狗的客戶一次只能購買兩部機器人，如果需要再多買，必須與 Boston Dynamics 專案討論，讓 Boston Dynamics 了解 Spot 機器人的用途才能決定是否要提供。

圖片及資料來源：The Verge
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

波士頓 恐嚇

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