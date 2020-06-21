《電馭叛客2077》再次延後上市 將與PlayStation 5、Xbox Series X同時間推出

上週五 Sony 終於公開了 PlayStation 5 的主機外觀，前衛的造型雖然讓人驚豔，但也引來了許多惡搞。只不過，玩家更關心的一點，卻是 PS5 本體尺寸究竟有多大？根據推斷，PS5 很可能成為歷年來體積最為龐大的電玩主機。

2020-06-16 11:55