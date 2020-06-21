《電馭叛客2077》再次延後上市 將與PlayStation 5、Xbox Series X同時間推出
日前才宣布遊戲延後至今年9月上市消息，CD Projekt Red再次說明因為開發進度影響關係，將使《電馭叛客2077 (Cyberpunk 2077)》上市時間延後至11月19日。
CD Projekt Red表示，目前遊戲已經處於可遊玩狀態，但依然需要針對遊戲錯誤內容進行修正，並且讓遊玩性有更好平衡表現，因此需要額外一些時間做調整。
至於此次延後上市時間恰好接近新款次世代遊戲主機PlayStation 5、Xbox Series X上市時間，但CD Projekt Red是否計畫與新機同步推出同捆機種銷售方案，目前暫時還無法確認。
不過，從日前才剛與微軟宣布推出以Xbox One X為基礎的限定款機種，理論上應該不會再推出新款同捆機種銷售版本。
An important development update pic.twitter.com/uFGrt9Tqpi— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 18, 2020
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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