提供更沉浸音場感受 微軟在Xbox One加入DTS Sound Unbound等聲音技術

微軟宣布透過邀請形式，讓特定玩家參與未來預計登上Xbox One平台的DTS Sound Unbound，以及DTS:X for Headphones音效功能，意味未來在Xbox One平台上的聲音輸出表現將有更加真實的擬真音場效果，另外也能讓玩家透過耳機獲得更沉浸聲音體驗。

在此之前，其實微軟就已經在Xbox One平台加入Dolby Vision HDR與Dolby Atmos全景聲音效，而此次提供特定玩家先行測試DTS Sound Unbound與DTS:X for Headphones音效功能，更意味微軟接下來將會與DTS音效技術深入合作。

而藉由與Dolby、DTS兩大聲音技術業者合作，更意味接下來不僅讓Xbox One能有更好聲音音場與影像輸出顯示表現，預計年底推出的Xbox Series X也預期會成為家中功能十足的多媒體影音播放平台。

除了Xbox One，以及接下來預計推出的Xbox Series X，微軟在此之前也已經在Windows 10作業系統與DTS聲音技術深入合作，例如在Microsoft Store上已經可以下載使用DTS Sound Unbound，而DTS:X Ultra也已經可在Windows 10環境運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》