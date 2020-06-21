提供更沉浸音場感受 微軟在Xbox One加入DTS Sound Unbound等聲音技術
微軟宣布透過邀請形式，讓特定玩家參與未來預計登上Xbox One平台的DTS Sound Unbound，以及DTS:X for Headphones音效功能，意味未來在Xbox One平台上的聲音輸出表現將有更加真實的擬真音場效果，另外也能讓玩家透過耳機獲得更沉浸聲音體驗。
在此之前，其實微軟就已經在Xbox One平台加入Dolby Vision HDR與Dolby Atmos全景聲音效，而此次提供特定玩家先行測試DTS Sound Unbound與DTS:X for Headphones音效功能，更意味微軟接下來將會與DTS音效技術深入合作。
而藉由與Dolby、DTS兩大聲音技術業者合作，更意味接下來不僅讓Xbox One能有更好聲音音場與影像輸出顯示表現，預計年底推出的Xbox Series X也預期會成為家中功能十足的多媒體影音播放平台。
除了Xbox One，以及接下來預計推出的Xbox Series X，微軟在此之前也已經在Windows 10作業系統與DTS聲音技術深入合作，例如在Microsoft Store上已經可以下載使用DTS Sound Unbound，而DTS:X Ultra也已經可在Windows 10環境運作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言