蘋果以萬人規模團隊打造AR眼鏡裝置 可能至少區分兩種版本

彭博新聞記者Mark Gurman在報導指稱蘋果內部負責虛擬視覺項目的團隊規模約在1萬人左右，並且以高度保密形式運作，分別向蘋果執行長Tim Cook，以及前蘋果首席設計師Jonathan Ive會報。

依照Mark Gurman取得消息，蘋果目前投入打造的擴增實境眼鏡裝置將以N301作為代稱，原先設計採用更高運算效能表現，但相對造成眼鏡裝置體積過大，同時也有配戴時發熱影響體驗等問題，因此負責此產品的主管Mike Rockwell便構思以無線方式連接運算裝置，讓眼鏡設備重量、體積或發熱問題都能獲得改善。

不過，由於藉由無線方式傳輸運算數據，因此讓擴增實境呈現效果與實際體驗受限，加上因為需要額外在身上配掛運算裝置，後續並未獲得Jonathan Ive與Tim Cook認同。而在N301設計方案中，則可藉由超高解析度視覺感受擬真擴增實境，或是虛擬實境影像，讓使用者能有更沉浸互動體驗。

而目前N301設計方案仍處於原型階段，外觀除了採用大量編織材質包覆，暫時尚未確認最終設計形式。另外，蘋果似乎也計畫推出代號N421的擴增實境眼鏡裝置，但目前還無法確認其具體細節。

在相關看法中，Mark Gurman預期代號301的擴增實境眼鏡裝置最快會在2022年推出，而代號N421的擴增實境眼鏡裝置則預期會在2023年問世。同時，比照蘋果多種產品均採用獨立作業系統與專屬軟體市集服務，預期蘋果預計推出的擴增實境眼鏡裝置也會有相同設計。

蘋果在先前就已經申請註冊多款有關擴增實境眼鏡裝置，其中包含將iPhone當做外部運算設備，透過有線或無線連接方式運作，或是直接將iPhone放入螢幕裝置使用，並且持續更新旗下ARKit內容，藉此加強擴增實境應用服務。

但蘋果方面並未回應是否投入打造擴增實境眼鏡裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》