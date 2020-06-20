EA公布多款新作消息 睽違10年後揭曉《極限滑板4》

此次由美商藝電 (EA)以線上形式呈現的EA Play Live中，不僅揭曉日前公布的《星際大戰：中隊爭雄》具體細節，同時也確認《模擬市民4》、《泰坦降臨2》、《絕命異次元3》等過往推出熱門遊戲，從即日起都會登上Steam平台銷售，另外也宣布睽違10年再次推出新作的《極限滑板4》已經投入開發階段，但尚未公布預計發行平台。

《星際大戰：中隊爭雄》

日前已經確定推出的《星際大戰：中隊爭雄》，預計會在今年10月2日登上PlayStation 4、Xbox One、Origin PC、Steam、Epic Games Store等平台，並且對應以PlayStation VR及Windows PC相容的虛擬實境形式遊玩，另外也支援PlayStation 5與Xbox One等平台橫跨連線遊玩。

玩家可以透過第一人稱視角扮演X-Wing或鈦戰機駕駛員角色，並且與其他戰機成員合作完成戰術進攻，並且在雅文主行星、艾斯勒斯星、納迪里造船廠、席斯伯、加利坦星、扎維安之淵等戰場完成任務。

《任意迷途》

此次活動揭曉由Zoink Games開發，並且在去年E3 2019曾經公布的新作《任意迷途 (Lost in Random)》，將會在2021年推出，分別推出PlayStation 4、Xbox One與PC平台版本，暫時還不確定是否會對應即將推出新款主機。

《火箭競技場》

而預計在7月14日推出，同樣會在PlayStation 4、Xbox One與PC平台推出的對戰遊戲《火箭競技場 (Rocket Arena)》，將讓玩家以3對3形式進行火箭射擊對戰，同時也開放跨平台遊玩，未來也計畫推出季度活動，並且將持續更新遊戲英雄角色、地圖與更多內容，預計在上市後於7月28日登場釋出首波更新內容。

《勁爆美式足球 21》、《國際足盟大賽 21》

日前已經確定將推出的《勁爆美式足球 21 (Madden 21)》，此次在EA Play Live活動中展示實際在Play Station 5與Xbox Series X遊玩影片，同時也確認將推出《國際足盟大賽 21 (FIFA 21)》，同樣對外展示預計在Play Station 5與Xbox Series X平台呈現效果。

《勁爆美式足球 21》預計在8月28日推出，而《國際足盟大賽 21》預計在10月10日推出，兩者都會在PlayStation 4、Xbox One與PC平台推出，並且從即日起開放預購，同時更可讓玩家從現有銷售版本升級至日後推出的PlayStation 5或Xbox Series X平台版本。

《雙人才行》

由Hazelight遊戲工作室打造的橫向捲軸新作《雙人才行 (It Takes Two)》，將以EA Originals品牌發行，暫時尚未公布推行平台，但透露預計在2021年推出。

此款遊戲特色在於對應多人合作遊玩模式，讓玩家可以透過控制遊戲中代表小女孩Rose的父母情緒，並且以木頭與粘土製作的人偶－Cody與May，並且隨著劇情進展通過關卡挑戰，藉此獲取不同遊玩體驗。

更多遊戲將登上Steam平台銷售

日前已經證實將讓更多遊戲登上Steam平台，藉此增加旗下遊戲推廣與銷售機會，美商藝電在此次EA Play Live活動進一步確認，包含《模擬市民4》、《泰坦降臨2》、《越獄搭檔 (A Way Out)》、《絕命異次元3》，以及《極速快感》系列遊戲都會登上Steam平台。

《極限滑板4》

而在EA Play Live活動尾聲，美商藝電更確認睽違10年的《極限滑板》系列新作已經投入開發，並且確定名稱為《極限滑板4》，但目前並未公布具體細節，同時也未透露預計上市時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》