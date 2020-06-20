針對次世代遊戲主機做好準備 EA展示旗下工作室全新遊戲影像技術

除了公布多款新作消息，美商藝電也在此次EA Play Live中透露旗下遊戲工作室對應新款次世代主機開發技術所做準備，其中分別藉由旗下遊戲工作室BioWare、DICE投入新專案所採用新技術呈現效果，說明本身已經因應新款次世代遊戲主機即將推出做好準備。

如同Unity、EPIC Games日前分別展示旗下遊戲引擎執行效果，藉此說明未來新技術在新款次世代遊戲主機，以及接下來的PC硬體環境可呈現效果，美商藝電此次也同樣透過技術展示表示已經做好迎接新款次世代遊戲主機，以及未來準備推出的全新PC硬體作好準備。

其中分別展示物理模擬呈現效果，以及人體自然膚感與神情呈現，另外也包含機械光澤反射表現與更多光影互動表現，都是未來遊戲畫面預計提昇表現項目。

除此之外，美商藝電遊戲工作室負責人Laura Miele更表示，未來打造遊戲不僅在畫面呈現更為真實，同時也會在遊戲讀取速度表現提昇，並且將持續聆聽玩家反饋意見，藉此讓旗下遊戲工作室採用技術持續增長。

而此次藉由BioWare、DICE投入新專案內容進行展示，或許更意味這些遊戲工作室日後也準備針對次世代遊戲主機打造新作。

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