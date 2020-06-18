Sony PS5推出！ 外媒列舉「2大優勢」大推PS4依然值得買

PS4在2013年推出，造成全球轟動，銷售量至今已超過1.1億台，熱度仍不減，可說是史上最暢銷的遊戲主機。而睽違7年，SONY終於要在今年11月推出下一代「PS5」，那麼七年前的舊機PS4還值得買嗎？外媒也整理2大理由，說明PS4值得購買的優點。

綜合外媒報導，第一項優點是「價格」，PS4目前售價大約290美金（約8584台幣）、具有4K功能和1TB儲存空間的PS4 Pro售價則為349美金（約10331台幣），而PS5價格雖尚未公布，不過多數都預估售價會落在499美金左右，比PS4貴上不少。更遑論PS5推出後官方通路可能會調降PS4價格，也有不少想入手PS5的玩家會出售舊有的PS4，可趁此機會撿到便宜。

其次則是，PS4的遊戲市場成熟，遊戲體驗短時間內不會落後。PS4目前仍有4000款遊戲可以體驗，雖然官方稱所有遊戲都可以在PS5上玩，但在PS5發售後，大概還需一年左右的時間，遊戲開發技術優化才會趨於穩定。且根據PS3的經驗，在新的PS4問世5年後，前代PS3才正式推出最後一款新遊戲，目前也有許多新遊戲預計今年在PS4推出，包括《最後生還者二部曲》、《對馬戰鬼》、《漫威復仇者聯盟》，可見PS4玩家仍有很長一段時間不怕沒有新遊戲可玩。即使在PS5發售後，PS4也仍將獲得數年的官方支援。

此外，PS5首發機可能供不應求，且首發機售價往往較高，就算買得到可能也得付上高額的代價。再加上根據以往經驗來看，不排除PS5推出幾年內再出效能提升的優化機型PS5 pro，屆時直接入手PS5 pro，不僅遊戲開發技術已臻成熟、性能表現又優異，或許也是個好選擇。

不過也有外媒認為，PS5的規格相較PS4強大許多，且以未來的遊戲標準而言，PS4 的 30fps影格率恐怕已不敷使用，也是購買時需仔細考量的點。